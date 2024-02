Biathlon | WM | 10.02.2024 17:05 | 10km Sprint

Das war's für heute Damit war es das mit dem Sprint von Nove Mesto und dem norwegischen Triumph. Morgen geht es um 14:30 Uhr mit der Verfolgung der Frauen weiter, ehe sich die Männer um 17:05 auf die Strecke begeben. Danke fürs mitlesen und einen schönen Abend.

Das Schweizer Endergebnis Mit Niklas Hartweg landet der beste Schweizer heute auf Platz 22. Die Laufleistung hat auch bei ihm nicht für mehr gereicht. Jeremy Finello wird mit drei Fehlern noch 46., während Sebastian Stalder trotz nur eines Fehlers das Rennen auf Platz 50 beendet. Joscha Burkhalter schafft es als 57. gerade noch in die Verfolgung. Insgesamt wird sich auch die Schweiz heute etwas mehr ausgerechnet habe.

Eder verpasst die Verfolgung David Komatz wird mit Platz 29 heute bester Österreicher. Felix Leitner wird 49. und schafft es damit zwar in die Verfolgung, fast 3,5 Minuten Rückstand dürften für die Verfolgung morgen aber deutlich zu viel sein. Simon Eder hat vor allem in der zweiten Runde viel Zeit verloren und platziert sich am Ende nur auf Platz 62. Damit schafft er es nicht in den Verfolger. Patrick Jakob dagegen leistet sich zwar ebenfalls zwei Fehler und wird im Ziel aber 53.

Deutsches Team zu langsam Die vier deutschen Athleten konnten sich heute nicht so platzieren, wie erhofft. Mit den Plätzen 13, 14, 16 und 25 bleibt man hinter den eigenen Erwartungen zurück. Es konnte keiner von ihnen fehlerfrei bleiben und besonders schnell waren sie auch nicht. So ist es wohl das Gesamtpaket, was heute für das Ergebnis gesorgt hat. Das wird dann natürlich auch morgen in der Verfolgung schwer.

Podest ist sicher Dem norwegischen Dreifach-Podest sollte hier nichts mehr passieren. Damit sorgen Laegreid, Bø und Co. nach der, für ihre Verhältnisse ernüchternden, Mixed-Staffel für gute Stimmung.

Auch Horn im Ziel Patrick Jakob dagegen kommt fehlerfrei durch sein erstes Schießen. Wenn er so weiter macht, kann das vernünftig werden. Philipp Horn läuft währenddessen auf Platz 24 ins Ziel ein und wirkt da nicht wirklich zufrieden.

Leitner beim ersten Schießen Und während sich der Norweger mit La-Ola-Welle vom Publikum feiern lässt, schießt Felix Leitner im ersten Schießen einen Fehler. Das heißt für ihn zunächst Mittelfeld.

Kann Laegreid Bø die Krone abjagen? Laegreid kämpft hier noch um die Zeit von Johannes Thingnes Bø. Er ist kurz vor dem Ziel noch ganz knapp dran! Auf den letzten Metern zündet er eine Rakete und schiebt sich noch vor Bø! Was war das denn? Das sieht hier stark nach einem rein norwegischen Podest aus.

Horn beim zweiten Schießen Und während Perrot hier eine ganz starke Schlussrunde hinlegt und sich vor Samuelsson auf Platz zwei schiebt, schießt Philipp Horn im Stehendschießen einen zweiten Fehler. Das ist natürlich sehr ärgerlich.

Auch Finello beim Schießen Jeremy Finello legt sich zum ersten Schießen hin, trifft aber leider auch eine Scheibe nicht. Damit wird es auch für ihn weiter nach hinten gehen.

So liegen die Deutschen im Moment Doll, Kühn und Nawrath liegen im Ziel im Moment auf den Rängen zehn, elf und dreizehn. Das wird aber noch etwas nach hinten gehen, denn da sind noch ein paar Raketen unterwegs.

Samuelsson im Ziel Joscha Burkhalter macht gleich beim ersten Schießen einen Fehler und rutscht so weit hinter. Samuelsson schiebt sich in der Zwischenzeit im Ziel zwischen Johannes und Tarjei Bø! Aber hier ist noch nichts entschieden, denn Eric Perrot liegt noch knapp vor ihm. Bringt der Franzose das ins Ziel?

Bø übernimmt die Führung Johannes Thingnes Bø ist auf der Zielgeraden unterwegs und kommt mit 34 Sekunden Vorsprung auf seinen Bruder ins Ziel und könnte sich hier seinen 18. WM-Titel einsammeln! Nach der Leistung liegt aber sogar er erstmal im Ziel.

Horn beim ersten Schießen Simon Eder kann mit seinen beiden Fehlern heute nicht gut mithalten und liegt im Moment am Ende des Feldes. Bei Philipp Horn geht leider der letzte Schuss daneben!

Nawrath sauber Philipp Nawrath macht vor dem letzten Schuss eine kleine Pause, kann dann aber alle versenken. Er geht an Position elf zurück auf die Runde. David Komatz kommt kurz danach auch fehlerfrei durch.

Frankreich und Norwegen stark Die Franzosen sind heute übrigens wieder stark unterwegs. Jacquelin und Fillon Maillet können gut mithalten und mischen hier ordentlich mit. Mittlerweile gibt es mit Tarjei Bø und Dale-Skjevdal eine norwegische Doppelführung im Ziel.

Bø schießt stark Fillon Maillet und Doll kommen gemeinsam ins Ziel. Sie setzen sich vor Kühn. Das dürfte aber nicht lange Bestand haben, denn Johannes Thingnes Bø hat gerade ein fabelhaftes Schießen hingelegt und geht deutlich in Führung!

Die Ersten im Ziel Giacomel und Pidruchnyi sind die Ersten im Ziel. Jacquelin legt in der Zwischenzeit eine fehlerfreie Schnellschusseinlage hin. Johannes Kühn kommt als jetzt Führender ins Ziel. Wir werden sehen, was seine Leistung heute wert war.

Philipp Horn unterwegs Mit Philipp Horn ist der letzte Deutsche auf der Strecke. Kann er sich hier in die Reihe der fehlerfreien Schützen einordnen?

Tarjei Bø läuft gut Tarjei Bø geht nach einem weiteren Fehler beim Stehendschießen mit neun Sekunden Rückstand auf Fillon Maillet zurück auf die Runde. Das spricht für seine Laufform.

Nawrath im Mittelfeld Nawrath hat nach dem ersten Schießen jetzt 27 Sekunden Rückstand. Damit liegt er ziemlich im Mittelfeld.

Nawrath am Schießstand Auch bei Niklas Hartweg ist es der letzte, der nicht fallen will! Philipp Nawrath dagegen beginnt sein erstes Schießen direkt mit einem Fehler, kann dann aber alles abräumen. Jetzt muss er auf der Loipe Gas geben.

Doll ohne Fehler Johannes Thingnes Bø kann auch nicht fehlerfrei bleiben und biegt einmal ab. Benedikt Doll dagegen kann es jetzt besser machen und verlässt den Stehend-Schießstand fehlerfrei!

Kühn verschießt Und der letzte Schuss geht daneben! Das ist richtig schade. Die letzten Meter sahen auch nicht mehr ganz so frisch aus. Sebastian Stalder konnte währenddessen fehlerfrei schießen.

Kühn gut dabei Johannes Kühn ist im Moment unter den Top Fünf unterwegs. Es kommt also gleich auf sein zweites Schießen an.

Ponsiluoma beim Schießen Martin Ponsiluoma ist läuferisch gut dabei, muss aber nach dem ersten Schießen gleich zwei Mal kreiseln. Das ist natürlich bitter!

Titelverteidiger unterwegs Johannes Thingnes Bø geht sein Rennen sehr schnell an und übernimmt bei der ersten Zwischenzeit die Führung. Sein Bruder schießt derweil eine Strafrunde. Philipp Nawrath ist gestartet und jetzt auf der ersten Runde unterwegs.

Fillon Maillet stark Fillon Maillet zaubert ein schnelles und sauberes Schießen hin und geht mit Doll gemeinsam auf die Strecken, der eben aus der Runde kommt.

Gemischte Gefühle beim Schießen Johannes Kühn und Benni Doll sind am Schießstand durch. Ersterer geht nach einer sauberen Einlage als Führender zurück auf die Strecke, Doll muss gleich zwei Mal in die Runde! Simon Eder dagegen räumt alles ab.

Eder recht langsam unterwegs Simon Eder verliert auf der ersten Runde deutlich Zeit. Hoffentlich zieht sich das nicht weiter durch.

Wo liegen Doll und Kühn? Mit Johannes Dale-Skjevdal ist der erste Norweger unterwegs. Währenddessen haben sich Doll und Kühn bei der ersten Zwischenzeit recht weit hinten einsortiert.

Auch Doll am Start Und auch Benni Doll begibt sich jetzt auf den Schnee von Nove Mesto. Die Stimmung im Publikum stimmt schon mal.

Kühn und Eder unterwegs Kurz hintereinander sind jetzt Johannes Kühn und Simon Eder auf die Strecke gegangen. Sie werden mit der frühen Startnummer gut vorlegen müssen.

Los geht's Mit Dmytro Pidruchnyi ist der erste Starter auf der zehn Kilometer langen Strecke. Mal sehen, was uns das Rennen heute bringt.

Norwegen dürfte dominieren Wie bei jedem Biathlon-Rennen der Männer in dieser Saison, können praktisch alle Norweger aufs Podest laufen. Vor allem sollten wir aber die Bø-Brüder und Sturla Holm Laegreid auf dem Schirm haben. Und wie eben schon angeschnitten, könnte auch Benedikt Doll eine Rolle spielen. Wenn es denn wieder läuft und die Scheiben möglichst alle fallen.

Gemischte Gruppe bei der Schweiz Auf Sebastian Stalder (24) sollten wir heute ein Auge halten. Er ist sicher der aussichtsreiche Schweizer und kann sich nach seinen guten Ergebnissen der bisherigen Saison berechtigte Hoffnungen auf eine Top-Platzierung machen.

Aber auch Niklas Hartweg (29) ist nicht zu unterschätzen. Wenn das Schießen passt, kann er ebenso mit den richtig guten Athleten mithalten.

Bei Joscha Burkhalter (61) und Jeremy Finello (73) ist das allerdings nicht so eindeutig. Bei ihnen sind sowohl gute Ergebnisse in den besten 30, aber auch Platzierungen viel weiter hinten möglich. Es geht also zuerst einmal um das Erreichen des Verfolgers.

Die österreichischen Aussichten Im österreichischen Team hat Simon Eder mit Startnummer fünf die besten Aussichten. Wenn bei ihm alles zusammenpasst, kann er es vielleicht unter die besten 20 schaffen. David Komatz (52) und Felix Leitner (66) dürften Probleme mit den Laufzeiten bekommen. Für sie sollten die Top 30 realistisch sein. Patrick Jakob (91) ist nach der Lenzerheide im IBU- und Europacup unterwegs gewesen. Sein Motto dürfte sein: Möglichst gut dranbleiben und die für ihn beste Leistung abliefern.

Für Deutschland zählt es am Schießstand Das DSV-Team geht mit Johannes Kühn, Benedikt Doll, Philipp Nawrath und Philipp Horn in den WM-Sprint. Kühn (4) muss vor allem sein Stehendschießen im Griff haben. Denn er schaffte in der laufenden Saison nur zu zwei fehlerfreien Schießergebnissen. Und die führten jeweils zu einer Top-Sechs-Platzierung im Sprint.

Bei Benedikt Doll (7)müssen wir wohl abwarten, ob er aus seiner kleinen Ergebniskrise der letzten Wochen rausfindet. Denn eigentlich hat er ja das Zeug um weit vor zu fahren.

Philipp Nawrath (30) hat in der Mixed-Staffel stehen zwar zu kämpfen gehabt, wenn er das heute besser macht ist ein gutes Ergebnis auf jeden Fall drin.

Bei Philipp Horn (55) werden wir auch sehen, was passiert. Nachdem er in der Lenzerheide gleich stark in seine Weltcup-Saison gestartet ist, hat er sich allerdings das ein oder andere Ergebnis durch Fehler am Schießstand verbaut.