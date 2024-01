Biathlon | Antholz | 18.01.2024 14:30 | 15km Einzel

Deutschland mit großem Aufgebot

Als erster Deutscher wird Philipp Nawrath mit der Startnummer neun ins Rennen gehen. Gerade seine aktuell gute Laufform dürfte ihm zu einem guten Ergebnis verhelfen. Wenn das Schießen stimmt. Justus Strelow (15) wird nach seinem starken Wochenende in Ruhpolding sicher mit Rückenwind in diesen verkürzten Einzel gehen. Seine Schießform ist im Moment auch ziemlich gut, mal sehen, was da heute geht. Wenn Benedikt Doll sein Schießen wieder in den Griff bekommt, kann es auch für ihn weit nach vorne gehen. Das war in den vergangenen Rennen aber seine Achillesferse. An Position 38 wartet dann Johannes Kühn auf seinen Start, der sich, bis auf wenige Ausreißer, immer in den Top Ten platzieren konnte. Und last but not least wird mit Startnummer 52 und dem roten Trikot Roman Rees auf die Strecke gehen. Es ist also eigentlich alles bereitet, für ein vernünftiges deutsches Ergebnis.

Philipp Horn ist leider erkrankt und kann seinen Startplatz nicht wahrnehmen. Für ihn wird aber Danilo Riethmüller an den Start gehen und so zu seinem ersten Weltcup-Einsatz kommen.