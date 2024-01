Biathlon | Ruhpolding | 13.01.2024 14:30 | 10km Sprint

Niklas Hartweg kann auch heute auf jeden Fall um eine Top-15-Platzierung mitkämpfen. Auch bei Sebastian Stalder (41) ist einiges möglich. Er hat im Sprint in dieser Saison schon die Top Ten erreicht, war aber auch schon jenseits der 42 unterwegs. Das letzte Wochenende in Oberhof lief für Stalder aber wirklich gut. Joscha Burkhalter (18), Jeremy Finello (77) und Sandro Bovisi (100) komplettieren das Schweizer Aufgebot.

So will die Schweiz es richten

Was ist möglich für den DSV?

Aus deutscher Sicht ist, wie immer in dieser Saison, alles möglich. Wir haben die geschlossen starke Mannschaftsleistung ja am zweiten Platz in der Staffel gesehen. Benedikt Doll geht mit dem roten Trikot als Führender der Sprint-Wertung als 19. an den Start. Wenn er seine sieben Sachen beisammen hat, sollte für ihn viel drin sein. Bei Johannes Kühn (15) hängt das Ergebnis wahrscheinlich von seinem deutlich schlechteren Stehendschießen ab. Dass auch ein Philipp Nawrath (32) für sehr gute Platzierungen gut ist, wissen wir mittlerweile auch. Ansonsten gehen noch Philipp Horn (48), Justus Strelow (53) und Roman Rees (74) für Deutschland an den Start.