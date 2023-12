Biathlon | Hochfilzen | 09.12.2023 12:15 | 12.5km Verfolgung

Samuelsson schnell Samuelsson schießt schnell und trifft alles, ebenso wie die Brüder Bø und deren Teamkollege Dale-Skjevdal. Die Deutschen um Kühn und Doll schaffen das nicht und schießen jeweils eine Strafrunde.

Laegreid hat Schießstand für sich alleine Sturla Holm Laegreid verfehlt den dritten Schuss knapp links - das ist die Chance für die Verfolger.

Vorsprung für Laegreid Sturla Holm Laegreid hat durch sein perfektes Schießen bereits 29 Sekunden Vorsprung auf seinen Landsmann und Samuelsson. Doll läuft derzeit auf dem elften Platz.

Kühn ohne Fehler Es werden ungewöhnlich viele Fehler geschossen. Doll muss einmal kreiseln, Strelow gleich zwei Mal - immerhin kommt Johannes Kühn fehlerfrei durch und kann sich so auf den fünften Platz vorarbeiten. Die Schweizer Burkhalter und Stalder sowie Leitner aus Österreich schaffen es auch, ohne Fehler durchzukommen.

Erstes Schießen Das Führungstrio kommt gemeinsam zum ersten Schießen, auch das zweite Trio lässt nicht lang auf sich warten. Samuelsson und Tarjei Bø müssen einmal kreiseln, Sturla Holm Laegreid trifft innerhalb von 23,7 Sekunden alle Ziele und hat nun deutlich Vorsprung.

Bø holt auf Johannes Thingnes Bø hat bereits Plätze aufgeholt und läuft nun vor Johannes Kühn. Die Top Ten sind innerhalb von einer halben Minute zusammen - das verspricht viel Spannung.

Kleinere Gruppen Die beiden Norweger an der Spitze haben einen Vorsprung von nur knapp drei Sekunden auf Samuelsson - es wird also gleich ein Spitzentrio geben. Doll hat knapp 26 Sekunden Rückstand und versucht an Giacomel dranzubleiben.

Enges Feld Sebastian Samuelsson und Martin Ponsiluoma sind ebenfalls auf der Strecke und werden dicht verfolgt von den restlichen Top Ten. Benedikt Doll und Tommaso Giacomel laufen zusammen.

Start ist erfolgt! Tarjei Bø hat den Verfolger eröffnet – die Jagd kann beginnen und wird mit fünf Sekunden Rückstand gleich von Sturla Holm Laegreid aufgenommen.

Die Bedingungen In Hochfilzen ist es nicht so kalt wie in Östersund, wo vor allem die Deutschen gut mit dem kalten Schnee und den eisigen Temperaturen klarkamen. Den warmen Schnee mögen die Norweger – was auch an den Ergebnissen zu sehen ist. Der strahlende Sonnenschein sorgt für eine traumhafte Kulisse - macht den Schnee aber noch weicher. Die Skitechniker sind wie immer hoch gefragt.

Schweiz weiterhin ohne Hartweg Die Schweizer müssen auch heute auf Niklas Hartweg verzichten. Joscha Burkhalter zeigte gestern eine solide Leistung und blieb fehlerfrei, als 25. geht er heute zwei Sekunden vor David Zobel auf die Strecke. Sebastian Stalder leistete sich eine Strafrunde und hat nun bereits über eine Minute und 40 Sekunden Rückstand auf die Norweger an die Spitze. Jeremy Finello komplettiert das Schweizer Trio und nimmt die Verfolgung von Platz 51 auf. Für die Schweizer wie für die Österreicher gilt: Die Null am Schießstand ist eigentlich Pflicht, um nicht ganz abgeschlagen auf den hinteren Plätzen zu landen.

Duo für Österreich – Schwachstelle Langlauf Die Österreicher sind weiterhin läuferisch weit weg von der Spitze. David Komatz blieb ohne Fehler und wurde als 19. bester Österreicher. Auch Felix Leitner lieferte am Schießstand eine perfekte Leistung ab, lief allerdings noch langsamer und startet heute zehn Plätze hinter seinem Landsmann. Simon Eder startete krankheitsbedingt nicht im Sprint, Patrick Jakob verpasst als 90. den heutigen Wettkampf.

Doll und Kühn mit guter Ausgangslage Philipp Nawrath erlaubte sich gestern drei Fehler und darf nun nicht mehr in Gelb laufen. Das begehrte Trikot ging an Sebastian Samuelsson über, der nun die Gesamtwertung anführt. Benedikt Doll wurde bester Deutscher und zeigte sich mit einer Strafrunde läuferisch gut in Form. Sein Rückstand auf Tarjei Bø beträgt 31 Sekunden. Neun Sekunden später wird es dann auch für Johannes Kühn auf die Strecke gehen. Justus Strelow blieb gestern fehlerfrei am Schießstand, konnte läuferisch aber nicht ganz mithalten und hat nun einen Rucksack von einer Minute und neun Sekunden. Roman Rees und David Zobel schossen am gestrigen Tag zu viele Fehler, ihr Rückstand ist bereits deutlich.

Norwegisch-schwedische Festspiele Norwegen und Schweden – den Sprint haben ganz klar diese beiden Nationen dominiert. Um den Sieg stritten sich Tarjei Bø und Sturla Holm Laegreid. Letzterer hatte einen katastrophalen Saisonstart und musste schon um seinen Weltcupplatz im starken Team der Norweger bangen – mit dem zweiten Platz schlug er jedoch zurück und setzte ein fettes Ausrufezeichen. Der Dominator der vergangenen Jahre - Johannes Thingnes Bø – verpasste aufgrund seiner drei Schießfehler erneut die vorderen Plätze deutlich, kommt läuferisch aber immer mehr zu seiner herausragenden Form zurück. Mit Johannes Dale-Skjevdal und Vetle Sjåstad Christiansen auf den Plätzen fünf und sechs landeten vier Norweger unter den ersten sechs. Die Dominanz konnten nur die Schweden brechen: Sebastian Samuelsson und sein Landsmann Martin Ponsiluoma belegten die Ränge drei und vier und nehmen heute mit zehn beziehungsweise 18 Sekunden Rückstand die Verfolgung auf.