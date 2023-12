Biathlon | Östersund | 02.12.2023 14:45 | 10km Sprint

Justus Strelow führt derweil im Ziel die Wertung an. Allerdings wird Martin Ponsiluoma diese Zeit bald unterbieten. Der Schwede kommt in das Ziel und führt mit ganzen 18 Sekunden Vorsprung.

Zehn Treffer für Sebastian Stalder, der momentan auch läuferisch gut in Form ist! Er läuft als Führender vom Schießstand weg.

Auch Doll kommt ohne Fehler aus, ist allerdings läuferisch langsamer unterwegs als der Schwede. Vetle Sjåstad Christiansen führt mittlerweile nach dem zweiten Schießen knapp die Zwischenwertung an.

Sturla Holm Laegreid ist noch auf der Suche nach seiner Form und lässt eine Scheibe beim Liegendschießen stehen. Für den Favoriten Johannes Thingnes Bø läuft es noch schlechter, es muss zwei Strafrunden drehen! Fillon Maillet kommt mit einer Strafrunde vom zweiten Schießen weg, Ponsiluoma bleibt dort fehlerfrei und setzt sich an die Spitze.

Justus Strelow verfehlt seinen zweiten Schuss knapp nach oben und muss damit ein Mal in die Strafrunde. Mit 90 Prozent Trefferleistung und einer guten Laufleistung könnte es aber ein gutes Rennen werden.

David Komatz bleibt fehlerfrei, Vetle Sjåstad Christiansen macht es ihm gleich und setzt sich sogar mit knapp neun Sekunden Vorsprung an die Spitze vor Strelow.

Die Windbedingungen am Schießstand sind gut. Martin Ponsiluoma kann sie nicht ganz nutzen und lässt die dritte Scheibe stehen. Er geht nach der Strafrunde als Fünfter auf die Strecke.

Der Mitfavorit lässt Federn und muss einmal in die Strafrunde.

Vetle Sjåstad Christiansen und Emilien Jacquelin machen sich mit einer Minute Abstand auf in das Rennen. Emilien Jacquelin ist für sein schnelles Schießen bekannt - das könnte heute nützlich werden.

Was macht Jacquelin?

Besonderes Rennen für Roman Rees, der durch seinen Sieg im Einzel das Gelbe Trikot tragen darf. 15 Jahre lang gelang dies keinem Deutschen. Mal schauen, ob es ihn zusätzlich beflügeln will.

Eine lange Abfahrt kennzeichnet die Strecke in Östersund. Die Kälte, es herrschen eisige Temperaturen um die -15 Grad, kann auch für die Ski zum Problem werden. Die deutschen Techniker bewiesen aber zuletzt immer ein glückliches Händchen.

Liefern die Lokalmatadoren ab?

Bei ihrem Heimwettkampf darf die Konkurrenz aus Schweden natürlich nicht aus den Augen gelassen werden. Vor allem der schnelle Sebastian Samuelsson ist ein Kandidat für die vorderen Plätze. Wie aber auch in der vergangenen Saison heißt es heute: Wer kann Johannes Thingnes Bø stoppen? Der Norweger läuft in einer anderen Liga und kann sich eigentlich nur selbst am Schießstand schlagen. Die Konkurrenz kommt zum größten Teil aus dem eigenen Lager: Die Norweger sind allesamt für einen Platz auf dem Podest gut. Abzuwarten bleibt auch die Form der Franzosen um die starken Emilien Jacquelin und Quentin Fillon Maillet.