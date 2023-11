Biathlon | Östersund | 26.11.2023 14:30 | 20km Einzel

Benedikt Doll ist aktuell Neunter. Falls sich keine zwei Skijäger mehr vor ihn schieben, begeistert das DSV-Team also nicht nur mit dem so gut wie sicher scheinenden Doppelsieg, sondern auch mit drei Top-Ten-Platzierungen.

Das zweite Stehendschießen ist am Ende der Anschlag, der Kühn ein besseres Ergebnis kostet. Außerhalb der zwei Fehlschüsse in diesem bleibt er nämlich ohne Fehler - auch im vierten Schießen. Damit könnte er ein mannschaftlich starkes deutsches Ergebnis abrunden.

Aktuell ist es also ein internes Team-Duell zwischen Rees und Strelow um Platz eins. Roman Rees behält in der Loipe noch die Nase vorne, baut seine Führung sogar etwas aus. Der 30-Jährige scheint noch einige Körner im Tank zu haben.

Justus Strelow kann im Zielraum aktuell nur zittern, es sind natürlich noch viele Sportler unterwegs. Nur etwa 40 Läufer von insgesamt 104 sind durch, doch viele haben sich schon aus dem Rennen geschossen. Endre Strømsheim nicht, der 26-jährige Norweger hat in den ersten drei Anschlägen stets getroffen. Doch die letzte Scheibe will nicht fallen, damit bleiben Strelow und Rees tatsächlich vorne!

Nur einen Fehler hat Sturla Holm Laegreid am Schießstand gemacht, läuferisch war der Norweger aber heute nicht in Form und kann Strelow bei Weitem nicht angreifen.

Christiansen hat nun auch die Ziellinie überquert, der Einzelweltcupsieger des vergangenen Winters war mit "nur" zwei Fehlern in der Loipe schwach unterwegs und bleibt hinter dem aktuell schnellsten Samuelsson, der drei Fehler gemacht hat. Die Athleten im Ziel werden also wohl nichts mit der Vergabe von den Podestplätzen zu tun haben.

Johannes Thingnes Bø könnte nun die Führung übernehmen, mit nur einem Fehler könnte der Norweger den Tagessieg einfahren. Doch Bø kommt nicht fehlerfrei durch. Damit ist er im Fernduell mit Strelow - das könnte knapp werden. Aktuell hat der Deutsche noch einen Puffer von 16 Sekunden, doch ist natürlich in der Loipe nicht so stark wie Bø.

Justus Strelow und Philipp Nawrath kommen beinahe gemeinsam an der Schießanlage an, für Strelow ist es aber bereits das zweite Schießen. Einen Fehler macht der Deutsche, hat damit etwa 50 Sekunden Rückstand auf den neuen Führenden Andrejs Rastorgujevs aus Lettland. Nawrath kommt fehlerfrei durch.

Nach dem zweiten von insgesamt vier Schießeinheiten liegt nun Simon Eder in Führung. Der Österreicher hat zwar etwa eine Minute läuferisch auf Samuelsson verloren, ist bisher aber in zwei Anschlägen als einziger fehlerfrei geblieben.

Obwohl nicht allzu viel Wind herrscht, werden nun mehr Fehler geschossen. Auch den in den letzten Jahren so dominanten Johannes Thingnes Bø erwischt es beim ersten Liegendschießen, aus dem er mit einer Minute Rückstand geht. Samuelsson macht gar zwei Fehler beim stehenden Anschlag und kann seine bisher starke Laufleistung damit nicht belohnen.

Die erste kleine Überraschung am Schießstand: Quentin Fillon Maillet schießt dreimal rechts vorbei am Ziel und liegt damit bereits mehr als drei Minuten hinter dem Führenden Samuelsson. Der beste Franzose des vergangenen Winters hat sich damit schon aus dem Wettbewerb verabschiedet.

Entscheidender Faktor Schießen

Bekanntlich spielt beim Einzel das Schießen die wichtigste Rolle und wird heute wohl unter anderem für die Entscheidung sorgen. Denn anders als in den anderen Disziplinen, in denen - bis auf in der Staffel - Strafrunden gelaufen werden, wird heute bei Fehlschüssen eine Minute auf die Zeit addiert - deutlich mehr, als eine Strafrunde kostet. Ein Fehler mit der Waffe tut heute also noch mehr weh als in anderen Rennen.