Biathlon | Lenzerheide | 17.12.2023 12:30 | 12.5km Massenstart

Dritter Sieg in Folge

Justine Braisaz-Bouchet schaut sich auf der Zielgerade noch einmal um, hat aber Zeit genug, um noch zu feiern. Die Französin war in Lenzerheide einfach nicht zu schlagen und sichert sich den dritten Sieg in Folge! Zweite wird Elvira Öberg vor ihrer Schwester Hanna. Vierte wird Lisa Vittozzi vor Ingrid Landmark Tandrevold, die ihr Gelbes Trikot heute an Braisaz-Bouchet übergeben wird.