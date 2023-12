Biathlon | Lenzerheide | 14.12.2023 14:15 | 7.5km Sprint

Elvira Öberg meistert das Stehendschießen tadellos, hatte sich aber liegend eine Runde eingehandelt. In der Summe ist die Schwedin heute nicht schnell genug, um das rauszulaufen. Derzeit bedeutet das an der Zwischenzeit Rang acht.

Unterdessen wird auch schon stehend geschossen. Samuela Comola fängt sich ihren ersten Fehler ein. Besser kommt danach Selina Grotian klar. Da weichen alle Scheiben, was ihr die Führung beschert. Kurz darauf schießt Lena Häcki-Groß einen weiteren Fehler. Ihre heute bärenstarke Laufleistung wirkt sich damit nicht so entscheidend aus.

Besser arbeiten am Schießstand Sara Andersson und Anastasiya Merkushyna und bilden somit derzeit die Spitze im Zwischenklassement. Weniger später gibt sich auch Tamara Steiner keine Blöße, sortiert sich and er Zeitnahme als Vierte ein.

Jetzt trudeln erste Zwischenzeiten ein. Bei 800 Metern gibt es den ersten Messpunkt. Die eigentlich so laufstarke Selina Grotian geht es bedächtig an, muss den Kolleginnen den Vortritt lassen. Schnellste ist hier bislang Lena Häcki-Groß.

Favoritinnen

Aufgrund von zahlreichen Erkrankungen ist das Starterfeld nicht so groß wie sonst. 88 Namen stehen drauf, doch davon müssen wir nach jetzigem Kenntnisstand noch fünf Athletinnen abziehen. Bereits in den vergangenen Tagen wurde die Corona-Infektion von Lou Jeanmonnot bekannt. Für Frankreich ist das insofern schade, weil damit die derzeit Zweite im Gesamtweltcup fehlt. Und ihre Landsfrauen sind momentan längst nicht so gut drauf. Am ehesten kann Justine Braisaz-Bouchet (Startnummer 26) vorn reinlaufen. Zu den größten Favoritinnen zählt Ingrid Landmark Tandrevold (38). Die Norwegerin gewann den Sprint von Hochfilzen und liegt im Disziplin- wie auch im Gesamtweltcup vorn. Mit deren Landsfrau Karoline Offigstad Knotten (20) ist ebenfalls wieder zu rechnen. Dazu müssen wir immer auch die Schwedinnen unter anderem mit Elvira Öberg (43) und die Italienerin Lisa Vittozzi (29) am dem Schirm haben.