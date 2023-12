Biathlon | Lenzerheide | 17.12.2023 14:45 | 15km Massenstart

Um Platz sieben wird noch einmal gekämpft. Vier Athleten kämpfen auf der Zielgeraden noch um diesen Platz. Zobel kann sich im Zielsprint gegen Krcmar, Giacomel und Rastorgujevs durchsetzen und wird am Ende mit einem Rückstand von 58,1 Sekunden Siebter.

Am Anstieg attackiert dann Dale-Skjevdal seinen Landsmann Tarjei Bø und der 35-Jährige kann nicht dagegen halten und muss Dale-Skjevdal ziehen lassen. Damit ist die Entscheidung um den zweiten Rang wohl gefallen.

Sørum setzt den ersten Schuss ab, doch die dritte und vierte Scheibe springt nicht um. Johannes Thingnes Bø bleibt fehlerfrei. Tarjei verschießt den letzten und Dale-Skjevdal trifft die ersten vier Scheiben, setzt dann nochmal ab und lässt dann aber die letzte Scheibe stehen. Damit geht der Sieg an den Mann in Gelb.

Das letzte Schießen steht an

Kurz vor dem Schießen sind es für den Mann im Gelben Trikot nur noch fünf Sekunden. In der Abfahrt fährt der aktuelle Führende im Weltcup an das Führungstrio heran.

Vier Norweger an der Spitze

Johannes Thignes Bø gibt schon wieder enorm Gas und will seine drei Landsmänner an der Spitze noch vor dem letzten Schießen einholen. Er hat den Abstand schon auf zwölf Sekunden verkürzt. Sein Bruder Tarjei Bø führt das Feld weiter an. Nawrath und Zobel laufen jetzt zusammen auf den Positionen acht und neun.