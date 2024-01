Biathlon | Ruhpolding | 10.01.2024 14:30 | Staffel 4x6km

Was geht noch nach vorne? Jetzt ist es natürlich an Franzi Preuß, möglichst viel Vorsprung rauszuholen und damit Hanna Kebinger etwas Polster mitzugeben. Kurz nach dem Schießen ist sie noch gemeinsam mit Brorsson unterwegs. Absetzen können sich die beiden von Frankreich aber nicht wirklich.

Sechstes Schießen Was geht jetzt am Schießstand? Preuß bleibt wieder fehlerfrei! Gemeinsam mit Schweden geht es kurz vor Frankreich wieder auf die Runde. Gasparin darf nach einem Nachlader zurück auf die Strecke, Juppe bleibt fehlerfrei.

Das war wirklich eine ganz starke Leistung von Preuß hier!

Schweiz noch dran Aita Gasparin läuft auf Position fünf gerade ein etwas einsames Rennen. Anna Juppe dagegen kann gemeinsam mit Davidova auf der acht laufen.

Ein Trio an der Spitze Chauveau kann auf die beiden Führenden aufschließen. Das Trio vorn kann jetzt also erst einmal dafür sorgen, etwas Luft zwischen sich und die anderen zu bringen. Dafür ist gleich aber zunächst ein sauberes Schießen notwendig.

Preuß vorne Gemeinsam mit Mona Brorsson geht Franziska Preuß als Führende zurück auf die Runde. Sophie Chauveau und Rebecca Passler folgen kurz dahinter.

Fünftes Schießen Franzi Preuß legt sich auf Schießmatte eins und liefert ein tadelloses Schießen! Aita Gasparin muss einmal nachladen, kann dann aber mitlaufen. Anna Juppe etwas weiter hinten bleibt auch sauber und kann schnell wieder zurück auf die Strecke.

Italien eingesammelt So schnell kann es gehen! Die Verfolgergruppe hat Italien eingesammelt und ist jetzt als große Gruppe vorn. Die Ski der Deutschen scheinen wieder sehr gut zu sein, wenn man sich Franzi Preuß hier so anguckt. Auch Aita Gasparin ist in dieser Führungsgruppe unterwegs. Österreich läuft auf Rang sieben.

Zweiter Wechsel Vitozzi schickt Passler als Erste auf die Reise, die Schweiz übergibt auf zwei mit acht Sekunden Rückstand. Fast gleichzeitig kam aber auch Sophia Schneider rein und konnte Franziska Preuß losschicken. Das war eine tolle Runde von Häcki-Groß und Schneider eben! Norwegen wechselt an 13. Stelle.

Teamwork von Deutschland und der Schweiz Schneider und Häcki-Groß sind gemeinsam unterwegs und können so Zeit gutmachen und sind eher auf dem Weg nach vorne als nach hinten! Beachtlich: Yuliia Dzhima wird die ukrainische Staffel aller Voraussicht nach auf Rang zwei oder drei übergeben.

Viertes Schießen Vitozzi muss zweimal nachladen, geht aber trotzdem schnell zurück auf die Runde. Sophia Schneider muss sich aber auch nicht verstecken! Ohne Fehler geht es zurück auf die Strecke. Häcki-Groß geht nach zwei Nachladern fast zeitgleich mit der Deutschen raus. Anna Gandler bringt Österreich nach dem Schießen auf Rang sieben

Vitozzi baut aus Die Italienerin ist stark unterwegs und kann ihren Vorsprung auf etwa elf Sekunden ausbauen. Norwegen ist mittlerweile übrigens fast zwei Minuten hintendran.

Feld etwas auseinander Das schnelle und starke Schießen der Führenden hat das Feld etwas auseinander gezogen. Schneider ist jezt wieder 20 Sekunden hinten, das heißt aber noch garnichts. Lena Häcki-Groß ist an fünfter Stelle unterwegs.

Drittes Schießen Sortiert sich das Feld neu? Sophia Schneider bleibt fehlerfrei, Lena Häcki-Groß ebenso. Anna Gandler muss zwar nachladen, darf aber ohne abzubiegen auf die Runde zurück. Mit einem starken Schießen hat Lisa Vittozzi die italienische Staffel in Führung gebracht.

Schneider stark Das ist eine starke erste Runde von Sophia Schneider. Sie macht Sekunde um Sekunde gut. Hoffentlich geht das auch am Schießstand so flüssig. Aber auch die Schweiz und Österreich können etwas aufholen.

Trio an der Spitze Das Trio aus Schweden, Frankreich und der Ukraine ist noch immer gemeinsam unterwegs. Erst etwa zehn Sekunden später kommen die nächsten Beiden, auch Sophia Schneider ist dabie und hat schon ein paar Sekunden gutgemacht.

Erster Wechsel Die schwedische Staffel wechselt zuerst, dicht gefolgt von Frankreich. Janina Hettich-Walz gibt Sophia Schneider 18 Sekunden mit auf den Weg. Österreich wechselt 25 Sekunden nach der Spitze, die Schweiz hat schon eine halbe Minute Rückstand. Eine Überraschung ist die Ukraine, die hier auf der drei wechselt.

Vorne keine großen Änderungen An der Spitze des Feldes hat sich derweil nicht viel geändert. Die Reihenfolge hat etwas gewechselt, es ist aber alles noch recht eng zusammen.

Österreich im Mittelfeld Lisa Theresa Hauser läuft aktuell auf Rang neun und wird da wahrscheinlich auch übergeben. Die Schweiz ist auf elf unterwegs.

Ukraine führt weiter Auch nach dem zweiten Schießen führt die Staffel der Ukraine das Feld noch an. Auch Schweden, Frankreich und Kanada sind vorne noch dabei. Hettich-Walz hat zwölf Sekunden Rückstand.

Zweites Schießen Und schon ist das Feld zurück im Stadion und bereit zum Stehendschießen. Hettich-Walz muss zweimal nachladen und kann dann zurück auf die Runde. Österreich geht es genauso. Norwegen muss gleich zwei Mal in die Strafrunde!

Große Gruppe vorne Marit Ishol Skogan führt das Feld jetzt an. Sie wird aber begleitet von Anna Magnusson, Janina Hettich-Walz und Iryna Petrenko. Lisa Theresa Hauser Ist kurz dahinter auf Rang sechs unterwegs, während Elisa Gasparin mit 15 Sekunden Rückstand schon etwas verloren hat.

Erstes Schießen Das erste Schießen steht an und es gibt doch den ein oder anderen Fehler. Janina Hettich-Walz allerdings bleibt fehlerfrei und geht als gemeinsam mit der ukrainischen Staffel als Erste zurück auf die Runde! Auch Die Schweiz und Österreich dürfen ohne Strafrunde zurück auf die Strecke.

Sturz von Hauser Inmitten des Gedränges einer ersten Runde kommt Lisa Theresa Hauser ins Straucheln und sitzt kurz im Schnee. Viel verlieren tut sie zu diesem Zeitpunkt des Rennens aber noch nicht.

Vernünftiger Start Kurz nach dem Start ist das Feld natürlich noch relativ eng beieinander. Janina Hettich iast zunächst auf Rang fünf unterwegs. Die Staffeln der Schweiz und aus Österreich sind auf vier und acht unterwegs

Das Feld ist unterwegs Unter dem Jubel des Publikums in Ruhpolding gehen die Startläuferinnen auf die erste Runde.

Die Favoritinnen Die klaren Favoritinnen kommen, wenig überraschend, aus Norwegen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Ingrid Landmark Tandrevold als Erste über die Ziellinie kommt, ist nach den Leistungen des gesamten norwegischen Teams richtig hoch. Aber auch Schweden und Frankreich sind heiße Kandidaten auf einen Podestplatz oder sogar den Sieg.

Wenn alles passt, dürfen sich dazu noch Italien und Deutschland Hoffnungen auf einen Podestplatz machen. Das Potenzial dazu ist auf jeden Fall da.

Die Schweiz mit Blick nach vorne Die Schweiz hat ihr Aufgebot nicht verändert, sondern lediglich die Positionen getauscht. Elisa Gasparin, Lena Häcki-Groß, Aita Gasparin und Amy Baserga werden heute auf die Strecke gehen. Der Mix aus Lauf- und Schießleistungen dürfte ein Platz unter den Besten sechs möglich machen. Aber auch hier darf dafür nicht zu viel schiefgehen.

Verbesserungsbedarf in Österreich Für das Quartett der Österreicherinnen kann es heute fast nur besser werden. Nachdem die Staffel in Oberhof überrundet wurde und das Rennen vorzeitig beenden musste, sollen es heute Lisa Theresa Hauser, Anna Gandler, Anna Juppe und Dunja Zdouc richten. Eine etwas andere Aufstellung also. Läuferisch und am Schießstand können die vier aktuell nicht ganz mit der Weltspitze mithalten. Eine Platzierung unter den Top Ten sollte aber drin sein.

Deutschland mit personellem Wechsel Für den DSV gehen heute Janina Hettich-Walz, Sophia Schneider, Franziska Preuß und Hanna Kebinger als Schlussläuferin an den Start. Nicht dabei ist dieses Mal Vanessa Voigt, die in Oberhof noch als Startläuferin der Staffel dabei war.

Wenn es insgesamt besser läuft als vergangene Woche in Oberhof, die Laufzeiten wieder stimmen und am Schießstand weniger Scheiben stehen bleiben, dann können die deutschen Damen heute wieder ein Kandidat für das Podest sein.