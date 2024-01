Biathlon | Ruhpolding | 11.01.2024 14:30 | Staffel 4x7.5km

Das Rennen läuft! Der Startschuss ist gefallen und die Männerstaffel in Ruhpolding gestartet! Für Favorit Norwegen startet Sturla Holm Lægreid als Erster auf die 7,5 Kilometer. Justus Strelow beginnt für Deutschland, während die Schweiz und Österreich mit Joscha Burkhalter und Dominic Unterweger unterwegs ist. 23 Mannschaften sind heute in der Staffel gemeldet.

Die Bedingungen Die Bedingungen in Ruhpolding sind auch heute wieder gut. Bei leichten Minustemperaturen und Sonnenschein wird es in das Rennen geben. Auch der Wind am Schießstand ist heute durchaus beherrschbar.

Die übrigen Favoriten Neben den Norwegern heißt es immer auch Frankreich auf der Rechnung zu haben, die in der letzten Staffel allerdings ein großes Debakel erlebten. Endlich den ersten Podestplatz in diesem Winter verbuchen möchten die Schweden. Daneben heißt es auch die Italiener zu beachten, die in den Staffeln mit guten Ergebnissen überzeugen konnten.

Was ist für die Schweiz drin? Dem Quartett aus der Schweiz dürfte es hingegen darum gehen, die Position aus Oberhof zu bestätigen und sich den Toprängen weiter anzunähern. Im Vergleich zu Oberhof tauschen Joscha Burkhalter und Sebastian Stalder die Positionen. Niklas Hartweg verbleibt an der dritten Stelle, während Jeremy Finello den Schlusspunkt setzen wird.

Oberhof abhaken Das Rennen in Oberhof abhaken möchte die Mannschaft aus Österreich, die es in Thüringen nur auf den zehnten Platz schaffte. Dominic Unterweger soll die Staffel in der ersten Gruppe in Position bringen, ehe ihm dann Simon Eder an der zweiten Position folgen wird. Felix Leitner folgt dann in der Gruppe. David Komatz schließt dieses Mal die Staffel ab.

Auch DSV-Team stellt um Im deutschen Team gibt es zur Staffel vor wenigen Tagen in Oberhof ebenfalls Änderungen. Roman Rees und Philipp Horn setzen hier aus. Angelaufen wird die Staffel stattdessen durch Justus Strelow, für den es der erste Einsatz in dieser Saison in einer Männerstaffel ist. Johannes Kühn wurde an die zweite Position gesetzt, bevor dann Benedikt Doll und Philipp Nawrath den Schlusspunkt setzen sollen.

Favoritenrolle vergeben Die norwegische Männerstaffel war in den letzten Jahren der haushohe Dominator im Biathlon-Weltcup und auch in dieser Saison hieß der Sieger bei allen drei Staffeln am Ende Norwegen. Dazu kommt, dass fünf Norweger momentan den Gesamtweltcup anführen. Heute geht das Team zwar ohne den Gesamtweltcup-Führenden Johannes Thingnes Bø an den Start und auch Strømsheim fehlt im Aufgebot. Einfach wird es aber dennoch nicht werden, die Norweger zu schlagen. Lægreid wird für Norwegen anlaufen, ehe Dale-Skjevdal auf Platz zwei folgt. Tarjei Bø läuft an der dritten Position, ehe ihm dann Vetle Sjåstad Christiansen folgt, der zuletzt in Oberhof gar für einen Neuling aussetzen musste.