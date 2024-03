Biathlon | Canmore | 16.03.2024 22:10 | 12.5km Verfolgung

Eder bester Österreicher Als bester Österreicher kommt Simon Eder als 20. an. Zwei Positionen dahinter beendet Jeremy Finello das Rennen als bester Schweizer.

Nawrath bester Deutscher Für die Deutsche reicht es letztlich doch nicht zu einem Platz unter den besten Zehn. Philipp Nawrath erreicht mit gut zwei Minuten Rückstand das Zeil als Elfter. Dagegen kann Justus Strelow seine famosen Schießleistungen läuferisch nicht zu veredeln, fällt noch etwas auf Platz 15 zurück.

Sieg für Johannes Thingnes Bø! Entspannt läuft Johannes Thingnes Bø den Sieg nach Hause, lässt es am Ende austrudeln. Dahinter wird es spannend. Sebastian Samuelsson setzt sich im Zielsprint gegen Éric Perrot durch und holt sich Rang zwei.

Schlussrunde Auf der Schlussrunde konserviert der Spitzenreiter sein Guthaben. Es bleibt gut eine halbe Minute. Dahinter machen es Éric Perrot und Sebastian Samuelsson offenbar doch unter sich aus.

Strelow schießt brillant Justus Strelow gibt sich am Schießstand heute gar keine Blöße. Zum vierten mal fallen alle Scheiben. Im letzten Stehendanschlag räumt auch Philipp Nawrath ab. Die beiden kämpfen um den Titel des besten Deutschen und die Top 10.

Perrot schiebt sich vor Éric Perrot arbeitet fehlerfrei, schiebt sich damit auf Platz zwei nach vorn, hat Sebastian Samuelsson im Schlepptau. Diese beiden können das Podium nicht unter sich ausmachen, denn trotz eine erneuten Fehlschusses hat Émilien Jacquelin noch Chancen.

Letztes Schießen Johannes Thingnes Bø hat es in der Hand, kann sich beim letzten Schießen einen Fehler erlauben und tut das auch. Dabei aber bleibt es. Der Norweger läuft nun entspannt dem Tagessieg und der kleinen Kristallkugel entgegen.

Bø baut aus Unser Blick geht auf die Strecke. Hier scheint der Führende alles im Griff zu haben. Johannes Thingnes Bø liegt nun wieder eine knappe Minute vorn.

Eder und Finello die besten ihrer Nationen Österreich und die Schweiz sind nicht unter den besten 20 vertreten. Simon Eder hat insgesamt zwei Fehlschüsse zu Buche stehen, Jeremy Finello drei.

Strelow scheißt weiter tadellos Bei einigen Deutschen geht es stehend etwas dahin. Philipp Nawrath und Johannes Kühn lassen jeweils eine Scheibe stehen. Justus Strelow allerdings trifft erneut alles, was diesmal wieder auch Danilo Riethmüller tut. Diese beiden bewegen sich noch im Top-10-Bereich. Benedikt Doll fängt sich zwei Runden ein.

Drittes Schießen Allmählich also verspürt der Spitzenreiter Druck. Nun wird stehend geschossen. Und Johannes Thingnes Bø ist nicht mehr allein. Offenbar braucht der Norweger den direkten Vergleich. Jetzt färbt er alle Ziele weiß. Und diesmal schaffen es die Konkurrenten nicht. Einzig Sebastian Samuelsson kann mit seiner Schießleistung noch mithalten.

Der Abstand schmilzt Auf der Runde büßt Johannes Thingnes Bø ein. Insbesondere Émilien Jacquelin rückt immer näher. Das sind noch elf Sekunden.

Nawrath wieder fehlerfrei Philipp Nawrath trifft erneut alles, das tut diesmal auch Johannes Kühn. Trotz eines Fehlschusses bildet Danilo Riethmüller mit den beiden DSV-Kollegen nun ein Trio auf den Plätzen sieben, acht und neun. Justus Strelow und Benedikt Doll bleiben heute komplett fehlerfrei.

Die Konkurrenz rückt näher Diesmal scheinen die Verfolger den Fehler des Führenden nutzen zu wollen. Die Scheiben fallen. Émilien Jacquelin, Sebastian Samuelsson, Johan-Olav Botn und Tarje Bø räumen ab. Der erstgenannte Franzose ist natürlich auch läuferisch stark und liegt nur noch 18 Sekunden zurück.

Zweites Schießen Und so findet sich der Spitzenreiter schon wieder am Schießstand ein. Nochmals geht es liegend zur Sache. Jetzt scheint Johannes Thingnes Bø seine Klasse zeigen zu wollen. Sauber legt der Norweger vier Scheiben um. Und auch die fünfte will schon kippen, fällt dann aber doch nicht. Erneut muss der Weltmeister kreiseln.

Bø hat die Kontrolle Auf der Strecke legt Johannes Thingnes Bø jetzt läuferisch etwas. Der Mann hat natürlich Reserven und kann das Rennen immer noch kontrollieren.

Gute deustche Schießleistungen Gut schlagen sich Danilo Riethmüller und Philipp Nawrath, räumen sauber ab. Das tun wenig später auch Justus Strelow und Philipp Horn und Benedikt Doll. Eine Runde handelten sich hingegen Johannes Kühn und Roman Rees ein.

Die Verfolger schießen Allerdings trifft auch die Konkurrenz überwiegend nicht. Einzig Sebastian Samuelsson arbeitet am Schießstand fehlerfrei, schiebt sich an die zweite Position. Die ebenfalls fehlerfreien Johan-Olav Botn folgen kurz nacheinander.

Erstes Schießen Der Spitzenreiter dosiert also klug. Die Verfolgergruppe wächst an, weitere Athleten schließen auf. Doch Johannes Thingnes Bø ist schon am Schießstand, richtet den Liegendanschlag ein. Hoppla! Der erste Schuss geht daneben. Die übrigen Scheiben fallen. Diese Strafrunde kann der Norweger verschmerzen.

Erste Zwischenzeit Johannes Thingnes Bø lässt es vergleichsweise ruhig angehen, dennoch wächst der Vorsprung an der ersten Zeitnahme leicht an. Das Verfolgerduo bilden fürs Erste dessen Bruder Tarje und Tomasso Giacomel.

Die Verfolger machen sich auf den Weg Mehr als eine Minute muss Tommaso Giacomel warten, darf dann erst die Verfolgung aufnehmen. Und danach geht es Schlag auf Schlag. In deutlich kürzeren Abständen hetzen die anderen Skijäger los.

Start In vier Korridoren stehen die 60 Athleten aufgereiht zum Start bereit. Dann wird Johannes Thingnes Bø losgelassen, macht sich ganz allein auf den Weg. Alle anderen müssen warten.

Favoriten Auf der Suche nach den Favoriten müssen wir bei anderen Nationen schauen – zuvorderst bei den Norwegern. Den Gesamtweltcup machen die Bø-Brüder unter sich auch. Vermutlich wird sich der gestern siegreiche Johannes Thingnes das nicht nehmen lassen, hat die kleine Kristallkugel für den Einzel-Weltcup ja schon im Sack und ist heute auf dem Weg zur nächsten kleinen Trophäe nur noch theoretisch zu stoppen. Tarje reichte am Freitag ein dritter Platz, um sich die Sprintwertung zu sichern. Und wenn Johan-Olav Botn noch einmal so gut schießt wie gestern … und damit sind ja nur drei norwegische Namen genannt. Was die Ausgangspositionen betrifft, da müssen wir auf Tommaso Giacomel (Startnummer 2), Émilien Jacquelin (4), Sebastian Samuelsson (6) und Éric Perrot (7) schauen. Letztgenannter ringt übrigens mit Giacomel um den Sieg in der U25-Wertung.

Drei Eidgenossen Mit den drei Schweizern – auch das waren gestern noch fünf – bewegen wir uns in ähnlichen Regionen. Jeremy Finello (2:31 zurück) geht mit Startnummer 25 ins Rennen. Noch viel später ist Sebastian Stalder an der Reihe. Und Joscha Burkhalter (3:27 zurück) hat es als 59. gerade so in diesen Verfolger geschafft.

ÖSV-Trio Von den gestern gestarteten fünf Österreichern sind drei verblieben. Deren Bester Simon Eder befindet sich hinter allen Deutschen und liegt bereits mehr als zweieinhalb Minuten zurück. Mit einer vorderen Platzierung ist da nicht mehr zu rechnen, was so auch für David Komatz und Dominic Unterweger gilt.

Sieben Deutsche Zum 60-köpfigen Starterfeld, welches am Freitag im Sprint ermittelt wurde, gehören sieben Deutsche. Die beste Ausgangsposition hat mit Startnummer 8 Johannes Kühn, dessen Rückstand 1:20 Minuten beträgt. Unmittelbar dahinter folgt Danilo Riethmüller (1:22). Der gestern zwölftplatzierte Philipp Nawrath nimmt bereits eine Hypothek von 1:49 Minuten mit ins Rennen. Bei Justus Strelow, Roman Rees, Philipp Horn und Benedikt Doll sprechen wir dann bereits über ein Defizit von um die zwei Minuten und mehr. Da geht es in erster Linie darum, mit einem guten Wettkampf Boden gut zu machen.

Verfolgung Canmore befindet sich in der Provinz Alberta und bietet den Sportlern Loipen in einer Höhe um 1.400 Meter. Für den heutigen Verfolger ist der grüne Kurs vorgesehen. Die Runde weist 2,52 Kilometer Länge auf und ist fünfmal zu durchlaufen. Zwischendurch geht es viermal an den Schießstand. Geschossen wird in der Reihenfolge liegend, liegend, stehend, stehend. Jeder Fehler muss in der Strafrunde verbüßt werden.

Canmore Nordic Centre Zum Ausklang der Saison halten sich die Skijäger in Nordamerika auf. Im kanadischen Canmore finden an diesem Wochenende die letzten Wettkämpfe statt. Bereits während der Olympischen Spiele 1988 wurden im Canmore Nordic Centre unter anderem die Biathlonwettbewerbe ausgetragen. Calgary ist also gleich um die Ecke – für kanadische Verhältnisse zumindest (gut 100 Kilometer).