Biathlon | Soldier Hollow | 10.03.2024 17:00 | 10km Verfolgung

Anna Gandler kommt hier heute auf einer starken achten Position ins Ziel. Teamkollegin Lisa Theresa Hauser hat ihr Rennen heute am Schießstand aus der Hand gegeben. Fünf Fehler sind einfach zu viel, wenn man sich etwas nach vorne schieben will. Lea Rothschopf (50.) und Anna Juppe (51.) konnten heute nicht mithalten und haben zu den vier beziehungsweise fünf Fehlern auch läuferisch nichts mitzureden gehabt.

Selina Grotian und Janina Hettich-Walz haben hier beide ein wirklich gutes Rennen gemacht. Läuferisch waren sie vor allem in der zweiten Hälfte des Rennens stark. Vanessa Voigt hatte in der letzten Runde sogar die zweite Laufzeit. Sie kann ebenfalls auf ein gutes Rennen schauen, hat sie doch gleich 20 Plätze gut gemacht. Julia Kink konnte ihre Platzierung ein kleines bisschen verbessern.

Es entscheidet sich tatsächlich im Zielsprint und Lou Jeanmonnot schiebt ihre Ski Millimeter vor Vittozzi über die Linie! Das war eine starke Leistung von beiden, die sich nach dieser Runde im Ziel in den Armen liegen! Julia Simon kommt eine Minute später als Dritte ins Ziel.

So sieht es aus für Häcki-Groß

Die beiden Führenden sind immer noch gemeinsam unterwegs. Entweder, es entscheidet sich am letzten Abschnitt oder wirklich im Zielsprint. Spannend!

Anna Gandler ist wirklich stabil und bleibt ohne Fehler in diesem Schießen. Vorne hat Vittozzi Jeanmonnot schon überholt. Kann die Französin dranbleiben? In der Zwischenzeit haben Grotian und Hettich-Walz beide sauber null Fehler geschossen und machen Plätze gut.

Häcki-Groß muss ebenso wie Anna Gandler einmal in die Strafrunde. Beide kommen auf den Positionen neun und zehn raus. In der Zwischenzeit haben Grotian und Hettich-Walz fehlerfrei geschossen. Voigt räumt immerhin vier von fünf ab.

Ist das der Fluch der Matte Eins? Tandrevold setzt gleich drei Patronen daneben, aber auch Jeanmonnot muss einmal in die Runde. Braisaz-Bouchet kann das nicht ausnutzen, denn sie muss ebenfalls zwei Mal abbiegen. Lisa Vittozzi dagegen kann direkt durchfahren.

Ingrid Landmark Tandrevold führt das Feld noch an, ist aber gemeinsam mit Lou Jeanmonnot unterwegs. Bereits jetzt überrunden die beiden gleich sieben Athletinnen!

So stehts nach dem Schießen

Hettich-Walz schießt gleich zwei Mal daneben und handelt sich so 300 Meter Strafe ein. Vanessa Voigt bleibt dagegen fehlerfrei!

Braisaz-Bouchet muss jetzt Federn lassen und gleich zwei Mal in die Runde. Die Verfolgerinnen Tandrevold und Jeanmonnot gehen fehlerfrei an der Französin vorbei. Anna Gandler beginnt ihre Schießeinlage mit einem Fehler und belässt es auch dabei. Lena Häcki-Groß muss ebenfalls einmal abbiegen.

Vorne noch alles beim Alten

An der Spitze hat sich noch nicht wirklich was getan. Zwischen Position vier und fünf ist aktuell eine ordentliche Lücke. Hinter Gandler auf Platz fünf läuft gerade Lena Häcki-Groß. Jetzt geht es aber schon wieder weiter am Schießstand.