Biathlon | Soldier Hollow | 09.03.2024 23:00 | 10km Sprint

Mit Platz 21 wird Niklas Hartweg der beste Schweizer. Sebastian Stalder folgt nur wenige Sekunden hinter ihm auf Platz 24. Joscha Burkhalter (69.), Gion Stalder (89.) und Jeremy Finello dürften sich auch etwas mehr ausgerechnet haben. Wir sehen also zwei Schweizer in der Verfolgung.

So lief es für die Schweiz

Das österreichische Fähnchen muss man auf der Ergebnisliste ein bisschen suchen. Simon Eder wird mit Platz 29 bester Österreicher. Mit zwei Fehlern beendet David Komatz seinen Arbeitstag auf Platz 59 und schafft es damit gerade noch so in die Verfolgung. Dominic Unterweger, Magnus Oberhauser und Patrick Jakob verpassen diese mit den Plätzen 68, 83 und 95 klar.

Auf der Ziellinie knackt er die Zeit von Laegreid und schiebt sich noch auf das Podest! Und das in seinem erst dritten Weltcuprennen.

Johan-Olav Botn bringt auch sein zweites Schießen sauber zu Ende und hat jetzt tatsächlich die besten Chancen, hier noch in das Podest einzugreifen. Kann er die Möglichkeit nutzen? Danilo Riethmüller bringt derweil alle Scheiben ins Ziel und geht als 22. kurz hinter Simon Eder zurück auf die Strecke!

In der Zwischenzeit hat der Norweger Botn sein erstes Schießen sauber beendet und hat damit noch die Möglichkeit, in das Rennen einzugreifen. Fast zeitgleich haben Riethmüller und Gion Stalder geschossen, mussten allerdings beiden einmal abbiegen.

Gion Stalder zeigt ein sauberes Schießen, während sich Stroemsheim im Ziel hinter Kühn einsortiert. Roman Rees versucht, durch ein ruhiges Schießen fehlerfrei zu bleiben. Das klappt aber nicht und so wird er weit durchgereicht. Mit Danilo Riethmüller ist jetzt auch der letzte Starter unterwegs.

Jeremy Finello erlebt ein kleines Debakel, er trifft liegend tatsächlich nur eine Scheibe. Damit ist schon so früh im Rennen natürlich schon jede Chance auf ein gutes Ergebnis verloren.

Roman Rees kommt auf seiner ersten Runde nicht so richtig in Schwung. Er ist ähnlich unterwegs wie Magnus Oberhauser.

Philipp Horn schießt stehend leider einmal daneben. Benni Doll tut es ihm gleich und folgt seinem Teamkollegen in die Runde. So geht nach vorne heute natürlich nichts mehr.

Es scheint gerade allerdings so, als das Fillon Maillet vergessen hat, eine Strafrunde zu laufen! Das ist natürlich wirklich ärgerlich für den Franzosen.

Quentin Fillon Maillet und Sebastian Samuelsson scheinen hier an einer starken Platzierung zu kratzen. Sie führen nach dem zweiten Schießen aktuell. Philipp Nawrath ist gerade ins Ziel gekommen und sieht zunächst die zehn aufleuchten.

Justus Strelow war am Schießstand und hat gleich mal alles abgeräumt. Seine Laufleistung ist aber etwas langsamer.

Johannes Kühn ist nach dem zweiten Schießen aktuell an fünfter Stelle und ist damit der beste Deutsche. Niklas Hartweg kann sich gerade auf Platz neun einordnen.

Auch Johannes Kühn schafft es nicht fehlerfrei! Eine Runde muss er extra drehen. Benni Doll ist bisher nicht wirklich schnell unterwegs und schießt dann auch gleich noch zwei Fehler! Das ist natürlich sehr bitter. David Komatz schießt parallel und muss ienmal in die Runde. Für die gute Stimmung sorgt aber Philipp Horn, der den ersten Anschlag tadellos absolviert.

Schade! Sebastian Stalder schießt den letzten Schuss daneben und muss in die Strafrunde. Direkt nach ihm beginnt Nawrath mit seiner zweiten Schießeinlage - und muss auch zwei Mal kreiseln!

Und schon geht es weiter am Schießstand. Johannes Kühn lässt da aber nichts anbrennen und geht nach fünf Treffern direkt zurück auf die Runde. David Komatz dagegen muss einmal in die Strafrunde.

Philipp Nawrath beginnt sein Rennen ohne Fehler! Auch, wenn er bis zum ersten Schuss ein kleines bisschen länger braucht, geht er an einer sehr guten Position wieder zurück auf die Strecke. Niklas Hartweg dagegen muss einmal abbiegen.

Tarjei Bø macht es besser und bleibt fehlerfrei. Ebenso Sebastian Stalder, der jetzt an Position fünf raus geht.

Johannes Thingnes Bø beginnt seine Schießeinlage direkt mit zwei Fehlern und macht die Tür so natürlich etwas auf. Vor allem, da Philipp Nawrath nach den ersten Zwischenzeiten führt.

Bei Simon Eder zeichnet sich schon jetzt ab, dass das Laufen heute ein Problem werden dürfte. Nach den ersten beiden Zwischenzeiten liegt er an bisher letzter Stelle.

Eder nicht ganz so schnell

Kann sich Österreich verbessern?

Simon Eder wird das Rennen eröffnen. David Komatz (16), Magnus Oberhauser (47), Dominic Unterweger (53) und Patrick Jakob (95) werden ebenfalls für Österreich an den Start gehen. Für das österreichische Team lief es in den vergangenen Rennen nicht immer optimal. Auch der sechste Platz gestern in der Staffel war nicht wirklich der erhoffte Befreiungsschlag. Nichtsdestotrotz haben die fünf heute wieder die Möglichkeit, ein für sie gutes Rennen zu zeigen.