Biathlon | Östersund | 25.11.2023 12:30 | Staffel single mixed

Das DSV-Team hielt sich lange vorne. Justus Strelow ist für seine starken Schießeinlagen bekannt und hat dort auch heute richtig überzeugt. Hanna Kebinger kam dagegen in der Loipe nicht optimal zurecht, sodass es am Ende nicht für einen Podestplatz gereicht hat.

Da ist der Sieg! Hanna Öberg und Sebastian Samuelsson holen sich den ersten Sieg im ersten Rennen und das vor heimischem Publikum. Was für ein Einstand! Zweiter wird Norwegen mit Juni Arnekleiv und Sturla Holm Lægreid, denen am Ende 13.8 Sekunden auf den Sieg fehlten. Julia Simon gleicht die Fehler von Fabien Claude aus und holt einen beeindruckenden dritten Platz für Frankreich heraus.

Der Sieg vorne scheint beschlossene Sache zu sein. Öberg kann ihren Vorsprung verdoppeln und läuft dem ersten Sieg im ersten Rennen entgegen. Juni Arnekleiv freundet sich mit Rang zwei an, den sie ebenfalls sicher in der Tasche hat.

Für die Männer geht es zum letzten Mal an den Schießtstand. Noch einmal müssen fünf Ziele umgelegt werden, bevor der aktive Part für sie vorbei ist. Wer bringt seine Nation in eine gute Ausgangsposition?

Fabien Claude zieht das Tempo mächtig an und holt zwei Sekunden auf Sturla Holm Lægreid raus. Justus Strelow verliert bis zur ersten Zwischenzeit sogar vier Sekunden. Geht der Franzose seine erste Runde zu schnell an oder ist er auf den Punkt fit?

Der erste Wechsel steht an und nun sind die Frauen auf der Loipe. Vorne hat sich Lisa Theresa Hauser festgesetzt, die Hanna Kebinger an den Fersen hat. Wie bereits bei den Männern setzt sich Juni Arnekleiv für Norwegen an die Spitze der Verfolger. Sie übernimmt das Tempo und verkürzt den Rückstand auf 4.3 Sekunden. Bis zum achten Rang sind die Nationen noch innerhalb von 10 Sekunden unterwegs.

Mit der Startnummer vier in der Single Mixed Staffel geht das ÖSV-Team an den Start. Die Österreicher setzen hierbei auf ihre komplette Erfahrung. Mit Simon Eder schicken sie den 40-Jährigen Routinier ins Rennen. Er wechselt den Staffelstab auf Lisa Theresa Hauser, die bis dato die erfolgreichste Biathletin Österreichs ist.

Für das Team aus der Schweiz ist Niklas Hartweg vorgesehen, der in der vergangenen Saison bereits mehrere Ausrufezeichen setzen konnte. Seine Partnerin am heutigen Samstag wird Amy Baserga sein. Sie starten von Position zwei aus ins Rennen und sind damit als erste Verfolger der dominierende Norweger platziert.

Eigentlich war es geplant, dass Philipp Nawrath zusammen mit Hanna Kebinger für den DSV eröffnen soll. Aufgrund einer geringe Infektionssymptomatik von Benedikt Doll, der für die spätere Mixed-Staffel vorgesehen war, wird Nawrath diesen Platz einnehmen. Dafür bekommt Justus Strelow seine Chance, der nun an der Seite von Hanna Kebinger angreifen will.

Was genau ist die Single Mixed Staffel?

In der Single Mixed Staffel laufen nur zwei Athleten pro Nation, nämlich eine Frau und ein Mann. Beginnen werden am heutigen Tag die Männer, die ihre Runden absolvieren und sowohl einmal liegend als auch stehend Schießen werden. Im Anschluss wird auf die Frau gewechselt, die dieses Pensum ebenfalls absolvieren muss. Insgesamt muss jeder Biathlet und jede Biathletin 2x ran, sodass 8 Runden gelaufen werden. Am Ende kommt noch die Schlussrunde dazu. So wie bei jedem Staffelrennen gibt es drei Extrapatronen für den Schießstand, sollten die Ziele mit den vorhanden fünf Schüssen nicht umgelegt werden. Bleibt dann immer noch ein Ziel stehen geht es in die Strafrunde.