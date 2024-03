Biathlon | Oslo | 02.03.2024 13:20 | 12.5km Massenstart

Auf Wiedersehen! Wir verabschieden uns für den Augenblick von den Biathlon-Wettkämpfen in Oslo. Weiter geht es um 15:20 Uhr mit dem Rennen der Männer. Wir melden uns pünktlich mit allen Infos!

Baserga verliert im Stehendanschlag Die zweite Schweizerin, Amy Baserga, war in den Liegendschießen noch gut dabei, musste dann aber im Stehendanschlag Federn lassen und nach vier Fehlern wurde sie bis auf Platz 22 nach hinten gespült.

Wenig zu holen für DSV-Starterinnen Für die deutschen Athletinnen war heute wenig drin. Beste Deutsche war mit drei Fehlern Sophia Schneider auf Platz 18. Janina Hettich-Walz wird 20. und diesen Platz wird sie auch behalten dürfen, nachdem die Jury ihre Untersuchung beendet hat. Es wurde zwischenzeitlich untersucht, ob sie alle Schüsse abgegeben hatte. Für Johanna Puff ging das Rennen auf Platz 23 zu Ende. Vanessa Voigt war 25.

Gandler wird 17. Auch die einzige österreichische Athletin ist mit Anna Gandler jetzt im Ziel angekommen. Nach insgesamt drei Fehlern belegt sie schließlich den 17. Platz.

Häcki-Groß feiert zweiten Weltcupsieg! Lena Häcki-Groß reißt die Arme nach oben. Nachdem es für sie gestern so gar nicht zusammenpasste, konnte die Schweizerin heute umso mehr überzeugen und holt sich am Holmenkollen den zweiten Weltcupsieg ihrer Karriere. Zweite wird Julia Simon. Den Kampf um Platz drei entscheidet Lou Jeanmonnot für sich. Tandrevold belegt den vierten Platz vor Vittozzi.

Wer holt den dritten Platz? Um den dritten Platz ist jetzt ein harter Kampf entbrannt. Tandrevold und Jeanmonnot haben Vittozzi eingeholt und gehen jetzt an der Italienerin vorbei. Häcki-Groß ist derweil auf den finalen Metern ihres Rennens!

Es sieht gut aus für Häcki-Groß Es sieht gut aus für Lena Häcki-Groß! Die Swiss-Biathletin hat kaum an Vorsprung eingebüßt. 18 Sekunden nimmt sie mit auf die letzten Kilometer des Rennens. Auch Simon dürfte der zweite Platz nicht mehr zu nehmen sein. Vittozzi muss ihrerseits noch um das Podest fighten, denn Tandrevold kommt gemeinsam mit Jeanmonnot von hinten immer näher!

Letztes Schießen Auch beim letzten Schießen kommen nur die wenigsten Athletinnen fehlerfrei durch und es bewegt sich im Feld noch mal einiges. Beste Deutsche ist Sophia Schneider als 15., die einmal auf die Runde musste. Anna Gandler ist dieses Mal ohne Probleme durchgekommen und belegt den 17. Platz. Hettich-Walz belegt Platz 20, ist aber derzeit mit einem Sternchen in den Ergebnislisten versehen. Es scheint etwas zu geben, was sich die Jury derzeit anschaut.

Letztes Schießen Es geht zum letzten Schießen. Wer kommt bei den Bedingungen gut zurecht? Es ist Lena Häcki-Groß! Die Schweizerin trifft alles und geht mit 19 Sekunden Vorsprung zu Julia Simon, die einmal in die Strafrunde musste, auf die letzte Runde. Lisa Vittozzi geht mit 28 Sekunden als Dritte in die finalen Kilometer.

Häcki-Groß vorne dabei Julia Simon hat die Führung übernommen. Gemeinsam mit ihr ist Lena Häcki-Groß diejenige, die die kleine Gruppe vorne anführt. Innerhalb von zehn Sekunden liegen acht Athletinnen.

Keine Athletin ohne Fehler Inzwischen gibt es im Feld dann auch keine Athletin mehr, die bei diesen windigen Bedingungen ohne Fehler geblieben war. Die meisten Fehler schoss Lampic mit sechs Fehlern. Voigt und Öberg mussten bereits fünfmal in die Strafrunde.

3. Schießen Vanessa Voigt hat am Schießstand richtig zu kämpfen! Die Deutsche steht richtig lange und dann bleiben auch noch zwei Scheiben stehen. Entsprechend verliert sie dann weiter an Rückstand. Sophia Schneider musste einmal in die Strafrunde und ist jetzt Zwölfte. Bei Baserga aus dem Swiss-Team geht es nach drei Fehlern auf Platz 15 zurück.

3. Schießen Es geht zum dritten Mal an den Schießstand und nun müssen die Athletinnen im Stehendanschlag die Scheiben treffen. Wer kommt bei den Windverhältnissen gut durch? Im vorderen Feld gibt es wieder viele Fehler und so gibt es noch einmal mächtig Bewegung in der Ergebnisliste! Sophie Chauveau kommt von Platz elf bis auf den ersten Platz nach vorne und auch Lena Häcki-Groß macht mit einem fehlerfreien Schießen jetzt einen großen Sprung. Sie verlässt als Zweite den Schießstand. Simon ist die beste Athletin von denen, die in die Strafrunde mussten und liegt auf dem dritten Platz.

Schneider auf Platz 16 Einige Positionen einbüßen musste Sophia Schneider als beste DSV-Starterin. Sie liegt jetzt auf dem 16. Platz. Hettich-Walz liegt hinter Gandler auf dem 19. Platz. In ihrer Gruppe ist auch Johanna Puff vertreten.

Davidova übernimmt Führung Marketa Davidova übernimmt auf der Strecke die Führung und macht jetzt gemeinsam mit Magnussen die Arbeit an der Spitze. Wieder herangelaufen ist Baserga. Mit einer kleinen Lücke dahinter folgt ihnen Lisa Vittozzi.

Nur drei Athletinnen ohne Fehler Nur drei Athletinnen blieben im bisherigen Rennen gänzlich ohne Fehler. Neben Baserga kamen auch Tereza Vobornikova und Anastasiya Merkushyna ohne Schaden durch die beiden Liegendschießen.

2. Schießen Es geht zum zweiten Schießen und auch jetzt gibt es bei den schwierigen Winden in der ersten Gruppe wieder einige Fehler! Dadurch rutscht dann Amy Baserga von Platz elf bis auf die Eins nach vorne. Dahinter folgt Marketa Davidova, die einmal auf die Runde musste. Für Lena Häcki-Groß geht es mit einem Fehler auf Platz elf wieder auf die Runde. Sophia Schneider ist als beste Deutsche 13., Puff kommt auf Platz 17 nach vorne, während Janina Hettich-Walz nach einem fehlerfreien Schießen jetzt 19. ist. Bei Vanessa Voigt hagelte es mit drei Fehlern richtig rein und sie liegt nun auf Platz 24. Aber der bisherige Rennverlauf hat gezeigt, da ist noch nichts entschieden!

Kleine Spitzengruppe An der Spitze hat sich inzwischen eine kleine Gruppe mit fünf Athletinnen gebildet. Mit einer kleinen Lücke folgt dann Vanessa Voigt vor Anna Gandler. Lena Häcki-Groß ist Neunte.

Häcki-Groß macht Boden gut Lena Häcki-Groß macht auf der Loipe indes Zeit gut und hat ein paar Sekunden zur Spitze zulaufen können. Sie ist aktuell gemeinsam mit Teamkollegin Baserga unterwegs.

Voigt verliert Plätze Auf der Strecke muss Vanessa Voigt wieder ein paar Plätze einbüßen. Marketa Davidova, Lou Jeanmonnot und Tuuli Tomingas gehen an der Deutschen vorbei und auch Anna Gandler aus Österreich ist schon dran.

1. Schießen Gleich zwei Strafrunden muss Janina Hettich-Walz absolvieren, die dadurch bis ans Ende des Felds zurückfällt. Auch Elvira Öberg und Justine Braisaz-Bouchet sind weit hinten zu finden, nachdem sie zweimal in die Strafrunde mussten.

1. Schießen Jetzt wird es ernst am Schießstand! Die Athletinnen kommen zu ihrem ersten Schießen im Liegendanschlag. Die Schwedinnen Brorsson und Magnusson gehen als erste Starterinnen wieder auf die Strecke. Dicht dahinter folgt dann Vanessa Voigt, die auch alle Scheiben treffen konnte. Anna Gandler geht für Österreich als Sechste wieder auf die Strecke. Die Favoritinnen ließen mit Fehlern alle Federn.

DSV-Athletinnen im Mittelfeld Die deutschen Athletinnen liegen aktuell im Mittelfeld der großen Gruppe. Auch Gandler aus Österreich ist weiter hinten zu finden.

Französinnen gestalten Tempo Justine Braisaz-Bouchet springt direkt an die erste Position und macht jetzt das Tempo in der großen Gruppe. Dahinter ordnet sich Elvira Öberg aus der schwedischen Mannschaft ein. Pünktlich zum Start haben sich die Schleusen in Norwegern geöffnet und neben viel Wind, müssen die Athletinnen nun auch mit Regen kämpfen.

Der Start ist erfolgt! Der Startschuss ist gefallen und die 30 Athletinnen begeben sich auf die 12,5 Kilometer. Auf den ersten Metern heißt es im dichten Feld, nicht zu Sturz zu kommen oder einen Stockbruch zu erleiden.

Die Bedingungen Während in den letzten Tagen der Nebel das große Problem am Holmenkollen war, ist der Nebel heute auf der Strecke kein großes Thema. Dafür heißt es, am Schießstand voll konzentriert zu sein, denn es gibt einiges an Wind in Oslo.

Swiss-Duo am Anlauf Im Team der Schweiz erfüllen zwei Athletinnen die Voraussetzungen für den heutigen Massenstart. Lena Häcki-Groß und Amy Baserga dürften heute um wichtige Punkte für den Weltcup kämpfen.



Eine ÖSV-Athletin Klein fällt das Aufgebot des ÖSV im heutigen Wettkampf aus. Einzig Anna Gandler schaffte es durch ihr gutes Ergebnis im Einzel am Freitag in den heutigen Massenstart.

Preuß fällt länger aus Lange hatte Franziska Preuß gehofft, dass sie in Oslo nur den Start im Einzel verpassen würde, doch inzwischen gibt es weitere schlechte Nachrichten für die Deutsche. Wegen gesundheitlicher Probleme wird Preuß den kompletten Weltcup in Oslo auslassen müssen. Auch in der kommenden Woche, wenn es in den USA um die Siege geht, wird Preuß fehlen. Ob sie zum Saisonfinale in Canmore wieder mitmischen kann, bleibt offen. Angeführt wird das deutsche Team in ihrer Abwesenheit durch Vanessa Voigt und Janina Hettich-Walz. Durch die Event-Punkte ebenfalls für den Wettkampf qualifizieren konnte sich Johanna Puff. Nach Ausfällen nachgerückt war Sophia Schneider.

Wer schlägt heute zu? Im Massenstart gelten heute wohl wieder die Französinnen zu den engsten Favoritinnen. Justine Braisaz-Bouchet und Julia Simon gelten als Spezialistinnen im Massenstart und machten die Sieger in der Disziplin in diesem Jahr unter sich aus. Auch Lisa Vittozzi aus Italien und Elvira Öberg aus Schweden gilt es durchaus zu beachten.

Tandrevold findet wieder in die Spur Nachdem die Athletinnen aufgrund von dichtem Nebel am Holmenkollen gestern mit einem Tag Verspätung in ihr Wettkampfwochenende gingen, konnte im Einzel vor heimischer Kulisse Ingrid Landmark Tandrevold triumphieren, die damit auf dem richtigen Weg zu sein scheint, ihre zum Teil katastrophalen Rennen bei der Weltmeisterschaft abzuschütteln. Hinter ihr belegten Elvira Öberg und Ida Lien die Positionen zwei und drei.