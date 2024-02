Biathlon | Oslo | 29.02.2024 14:15 | 15km Einzel

Morgen neuer Versuch Gänzlich ausfallen soll das Rennen nicht. Am morgigen Freitag starten wir einen neuen Versuch, die Wetterprognose ist dann auch besser. Einen genauen Termin gibt es für die Frauen aber offenbar noch nicht. In jedem Fall soll der 15er vor dem Einzel der Männer stattfinden – also vermutlich in den Mittagsstunden beginnen. In jedem Fall sind wir selbstverständlich dann wieder live zur Stelle. Bis dahin!

Absage Aufgrund starken Nebels wird es heute in Oslo keinen Wettkampf geben. Die Jury ist nach dem Anschießen zum Schluss gekommen, dass nicht für alle Athletinnen gleiche Bedingungen geschaffen werden können. Der Regen am Holmenkollen stellt übrigens kein Problem dar, die Strecke wäre gerüstet.

Fünf Österreicherinnen Österreicherinnen findet man unter den Top 30 des Gesamtweltcups nicht. Beste ist noch Lisa Theresa Hauser (Startnummer 26) als 32. Die Tirolerin begann die Saison einst mit einem sechsten Platz. Besser wurde es in der Folge nicht mehr. Darüber hinaus wäre ein Rang unter den besten 15 schon beachtlich – für Anna Gandler (11), Tamara Steiner (37) und Anna Juppe (45). Lea Rothschopf (72) gibt ihr Weltcup-Debüt.

Deutsches Quintett Allerdings steht Vanessa Voigt (Startnummer 10) als Dritte noch einen Zähler besser da als Preuß, Kristall ist für Deutschland also dennoch drin. Gespannt sind wir natürlich auch auf die Vizeweltmeisterin Janina Hettich-Walz (27). Erste deutsche Starterin ist Sophia Schneider (6), die zu Beginn des Winters beim Einzel in Östersund als Fünfte ihr bestes Saisonergebnis errang. Ferner erwarten wir Selina Grotian (40) und Johanna Puff (59).

Preuß fehlt Franziska Preuß wird heute nicht starten. Die 29-Jährige plagt sich bereits seit der WM mit Infektsymptomen herum und pausiert daher. Damit platzt allerdings auch die Chance auf die kleine Kristallkugel. Angesichts von lediglich acht Punkten Rückstand bestanden für die Bayerin glänzende Aussichten auf den Disziplin-Weltcup, der heute entschieden wird.

Oslo Am Holmenkollen in Oslo steht ja quasi die Wiege des nordischen Skisports. Und so ist es auch für die Biathleten etwas ganz besonderes, hier Wettkämpfe bestreiten zu dürfen. Vor den Frauen liegt eine Gesamtstrecke von 15.158 Metern, verteilt auf fünf Runden. Nach jeder gilt es, eine Schießaufgabe zu lösen. Geschossen wird immer abwechselnd liegend, stehend, liegend, stehend. Jeder Fehlschuss bedeutet eine Strafminute.

Weltcup Nach den Weltmeisterschaften in Nové Město na Moravě kehrt im Biathlon der Alltag wieder ein. Es folgen nun noch drei Weltcupstationen. Und ehe die Saison in Nordamerika ausklingt, treten die Skijäger in dieser Woche letztmals auf europäischem Boden in Erscheinung – und zwar an traditionsreicher Stätte.