Biathlon | Oslo | 02.03.2024 15:20 | 15km Massenstart

Ersten vier innerhalb von 13 Sekunden Die ersten vier Athleten sind innerhalb von dreizehn Sekunden zu finden. Erfreulich für Deutschlanf: Mit Doll und Strelow befinden sich zwei Deutsche darunter.

Deutschen treffen Die beiden Schweden kommen dicht gefolgt von ihren Konkurrenten zum Schießstand. Ponsiluoma muss in die Strafrunde, Doll, Strelow, Bø und Samuelsson kommen aber tadellos durch. Auch Kühn und Nawrath gelingt das - Stalder macht es ihnen nach.

Abstände ähnlich Bei der nächsten Zwischenzeit hat sich an der Spitze nichts geändert, die Abstände bleiben fast gleich.

Schweden mit Vorsprung Die beiden Schweden haben einen leichten Vorsprung von fünf Sekunden vor Benedikt Doll und Tarjei Bø. Strelow läuft Rang fünf mit 15 Sekunden Rückstand. Sebastian Stalder ist nach einem Fehler nur auf dem 27. Platz zu finden.

Erstes Schießen Und so geht es schon gleich zum ersten Schießen. Strelow schießt schnell und trifft alles, ebenso wie Benedikt Doll. Rees, Nawrath und Kühn schießen eine Strafrunde - Horn erwischt es gleich drei Mal. Martin Ponsiluoma ist ebenso wie Sebastian Samuelsson fehlerfrei durchgekommen und führt nun die Spitzengruppe an. Von den Norwegern konnte nur Tarjei Bø die Strafrunde vermeiden.

Kühn auf sieben Die Deutschen halten sich in der ersten Runde im Mittelfeld auf. Johannes Kühn läuft auf Position sieben, Benedikt Doll auf 11. Die Abstände sind minimal.

Bø vorne weg Johannes Thingnes Bø führt, wenig überraschend, das Feld an. Bislang ist das Tempo aber noch überschaubar.

Start ist erfolgt Die 30 Männer machen sich auf die Strecke. Wir hoffen auf einen spannenden Wettkampf!

Holmenkollen: traumhafte Kulisse, schwere Strecke Die Weltcupstrecke am Holmenkollen winkt mit einer traumhaften Kulisse über Oslo und den Fjord. Ob die Athleten jedoch so viel Zeit haben, das Panorama zu bestaunen, bleibt fraglich – denn die Strecke hat es in sich. Bereits die Einzel-Wettbewerbe zeigten, wie sehr auch die Laufleistung im Fokus stehen wird. In der Strafrunde wird es daher also regen Betrieb geben. Zudem regnet es leicht und es ist bewölkt.

Stalder als Solo-Starter Sebastian Stalder schoss im Einzel zwar nur zwei Fehler, reihte sich aber dennoch als 39. ein. Damit wurde er bester Schweizer. Heute wird es für ihn eine One-Man-Show, denn er ist der einzige Schweizer, der die Qualifikation für den Massenstart geschafft hat. Der 26-Jährige wird die Nummer 17 tragen, die seinen Rang in der Gesamtwertung widerspiegelt.

Kein Österreicher qualifiziert Eine herbe Enttäuschung für die Österreicher: Weder über einen Weltcuprang unter den besten 25 noch über ein gutes Ergebnis im Einzel konnte sich ein Österreicher qualifizieren. David Komatz war als 21. bester Österreicher im Einzel - aber diese Platzierung reichte in Anbetracht der starken Konkurrenz auch nicht aus, um sich einen der restlichen fünf Startplätze zu ergattern.

Platzt der Knoten für die Deutschen? Für die deutschen Biathleten verliefen die Massenstarts in dieser Saison noch nicht wirklich optimal. Auch im gestrigen Einzel enttäuschten die Männer. Heute soll es sowohl am Schießstand als auch in der Loipe besser laufen. Für den Massenstart qualifiziert haben sich Johannes Kühn, Benedikt Doll, Justus Strelow, Philipp Nawrath, Philipp Horn und Roman Rees. Insgesamt gehen also gleich sechs deutsche Athleten an den Start.

Die Favoriten Die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens ein Norweger am Ende auf dem Podest steht, ist riesig – denn die Norweger dominieren diese Saison und zeigen sich insbesondere im Massenstart immer sehr stark. Auch ein erneuter Dreifachsieg ist nicht auszuschließen. Dabei hat das ganze Team bereits gezeigt, dass sie das Potential für ganz oben haben. Neben dem Gewinner des gestrigen Einzels, Sturla Holma Laegreid, treten auch Tarjei Bø und Vetle Sjåstad Christiansen – die beide ebenfalls gestern auf dem Podest standen – sowie Johannes Thingnes Bø, Johannes Dale-Skjevdal, Endre Strømsheim und Vebjørn Sørum an. Für die anderen Nationen gilt es also, einen Mehrfachsieg der Norweger zu verhindern. Die besten Chancen dafür haben die Franzosen um Youngster Eric Perrot. Auch der Lette Andrejs Rastorgujevs zeigt sich seit der Weltmeisterschaft in toller Form und kann um die vorderen Plätze mitlaufen.