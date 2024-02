Biathlon | WM | 15.02.2024 18:00 | Staffel single mixed

Lena Häcki-Groß und Niklas Hartweg sollen es für die Schweiz richten. Der 23-jährige Hartweg leistete sich im gestrigen Einzel nur einen einzigen Fehler und verpasste mit einem tollen elften Rang nur knapp die Top Ten. Lena Häcki-Groß erlaubte sich mit drei Fehlschüssen zu viele Fehler im Einzel – es bleibt also abzuwarten, ob es für sie heute besser läuft und wo das Duo am Ende landen wird.

Gelingt Österreich eine Überraschung?

Sowohl für Routinier Simon Eder als auch für Lisa-Theresa Hauser läuft die Saison und die Weltmeisterschaft noch nicht wirklich. In der Single-Mixed-Staffel sind die beiden jedoch ein Traumteam und können in dieser Disziplin oft zur Höchstform auflaufen – wie zuletzt in Antholz. Für eine vordere Platzierung muss am Schießstand alles passen, denn in der Loipe kann das Duo nicht mit der Spitze mithalten.