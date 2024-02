Biathlon | WM | 07.02.2024 17:20 | Staffel mixed 4x6km

5. Schießen Das fünfte Schießen des Rennens steht an und es geht wieder in den Liegendanschlag. Sowohl Franziska Preuß und Justine Braisaz-Bouchet haben jetzt richtig zu kämpfen und es geht für beide plötzlich darum, die Strafrunde zu vermeiden! Preuß gelingt das und sie behauptet Platz eins vor Knotten, die stark durchgekommen war und 20 Sekunden aufgeholt hat. Braisaz-Bouchet hingegen muss abbiegen!

Braisaz-Bouchet ist rangelaufen Justine Braisaz-Bouchet ist auf dem Papier eine der stärksten Läuferinnen im Feld und das zeigt sich auch jetzt wieder. Die Lücke in Richtung Franziska Preuß hat die Französin bereits geschlossen. Knotten hingegen hat nichts aufholen können.

2. Wechsel Auch die Schweiz ist in der Wechselzone angekommen. Auf Platz vier übergibt Stalder nach einem guten Rennen an Lena Häcki-Groß, die bisher die beste Saison ihrer Karriere abliefern kann. Österreich übergibt mit 1:19 Minuten Rückstand auf Platz sechs. Hier ist nun Tamara Steiner an der Reihe.

2. Wechsel Philipp Nawrath ist zurück im Stadion und wechselt mit 8,2 Sekunden Vorsprung an Franziska Preuß. Die bekommt es mit Justine Braisaz-Bouchet zu tun, die bei Frankreich an der zweiten Position läuft. Norwegen wechselt auf dem dritten Platz mit 28,8 Sekunden Abstand. Ob man sich das so vorgestellt hatte? Sicherlich wollte man den Frauen eigentlich einen Vorsprung mitgeben.

Auch Hartweg kann nicht mithalten Auch Niklas Hartweg kann das von Nawrath angeschlagene Tempo momentan nicht mitgehen und lässt auf der Strecke an Zeit liegen. Mit Platz vier bleibt die Schweiz aber hervorragend im Rennen.

Fillon Maillet verliert Quentin Fillon Maillet hat auch jetzt auf der Strecke keine Antwort auf Philipp Nawrath und verliert deutlich in Richtung des DSV-Starters. Auch Norwegen kann nicht aufholen! Es bleibt bei 27 Sekunden Rückstand.

4. Schießen Ein gutes Schießen absolviert auch Simon Eder. Mit schnellen und sicheren Schüssen kann er für Österreich wieder ein paar Sekunden gutmachen und geht auf Platz sechs wieder auf die Runde.

4. Schießen Philipp Nawrath kommt alleine zurück an den Schießstand. Die Runde ist der DSV-Biathlet schnell angegangen. Straft sich das jetzt im Stehendanschlag? Der erste Schuss geht daneben, wenig später gibt es den zweiten Fehler. Kann das die Konkurrenz nutzen? Nur bedingt. Nawrath geht nach drei Nachladern mit 6,4 Sekunden Vorsprung zu Frankreich auf die Strecke. Johannes Thingnes Bø braucht ebenfalls drei Nachlader und so liegt Norwegen schon 27,3 Sekunden zurück. Hartweg trifft alle Scheiben und folgt dicht dahinter auf dem vierten Platz.

Eder verliert Sekunden An Zeit verliert auf der Loipe auch Simon Eder. Der Österreicher ist nach einem Nachlader bei seinem ersten Schießen 1:08 Minuten hinter Nawrath zurück.

Abstand stabil Der Abstand bleibt auf der Strecke stabil und Nawrath kann in Richtung Fillon Maillet sogar Zeit rausholen. Auch Johannes Thingnes Bø kann den Abstand nicht verkleinern.

3. Schießen Philipp Nawrath macht es Strelow nach und auch bei ihm passt im Liegendschießen alles zusammen! Deutschland setzt sich mit 13,2 Sekunden von Frankreich ab, die einen Nachlader brauchten. Auch Johannes Thingnes Bø kommt für Norwegen nicht ohne Nachlader durch. 22,7 Sekunden nimmt er mit auf die Runde. Bei Hartweg muss ebenfalls die Nachladepatrone her, womit er 30 Sekunden zu Nawrath verliert.

Frankreich und Deutschland gemeinsam unterwegs Quentin Fillon Maillet und Philipp Nawrath sind derzeit gemeinsam auf der Strecke unterwegs, während von hinten Johannes Thingnes Bø Druck aufbauen möchte. Nur noch 11,8 Sekunden fehlen ihm zu dem Spitzenduo.

1. Wechsel Auch Österreich ist beim ersten Wechsel angekommen. Mit insgesamt vier Nachladern übergibt David Komatz schließlich mit 47,7 Sekunden Rückstand an Simon Eder.

1. Wechsel Gemeinsam kommen Deutschland und Frankreich zum ersten Wechsel. Für Deutschland ist nun Philipp Nawrath an der Reihe, Frankreich setzt auf Quentin Fillon Maillet. Nach 16,7 Sekunden folgt dann Norwegen, wo Tarjei Bø seinen Bruder Johannes Thingnes auf die Strecke schickt. Unmittelbar dahinter folgt dann die Schweiz. Hier ist nun Niklas Hartweg auf den sechs Kilometern.

Stalder bleibt dabei Sebastian Stalder kann die Laufzeiten der Athleten um sich herum zwar nicht zeigen, bisher hält sich der Startläufer der Schweiz aber ebenfalls ordentlich. Aktuell steht noch der dritte Platz knapp vor Norwegen zu Buche.

Perrot geht vorbei Eric Perrot geht an Justus Strelow vorbei und möchte auf der Schlussrunde jetzt Druck machen. Aber auch Tarjei Bø macht jetzt Dampf und hat schon einige Sekunden zulaufen können. Ihn dürfte der bisherige Verlauf nicht wirklich geschmeckt haben.

2. Schießen War es das schon für Italien? Didier Bionaz hat richtig Probleme im Stehendanschlag und es geht zweimal in die Strafrunde! Auch Samuelsson hat für Schweden Probleme und braucht am Ende drei Nachlader, bis alle Scheiben fallen.

2. Schießen Das zweite Schießen steht an! Kann Justus Strelow für Deutschland wieder die fünf Schüsse schnell ins Ziel setzen? Ja! Er ist schnell durch und geht als Erster auf die Schlussrunde! Auch Perrot schießt schnell und trifft, womit er sich an Norwegen vorbeischiebt, für die Tarjei Bø zwei Nachlader braucht. Stalder behauptet den dritten Platz für die Schweiz.

Bø schließt auf Tarjei Bø macht Tempo und sorgt dafür, dass der Rückstand von Norwegen auf Deutschland auf 2,6 Sekunden schrumpft. Stalder ist seinerseits jetzt gemeinsam mit Perrot unterwegs. Österreich liegt auf der 16. Position und hat weiterhin einen großen Rückstand von knapp einer halben Minute.

Strelow hält die Lücke Justus Strelow hält auf der Strecke die Lücke und hat nur wenig in Richtung Tarjei Bø verloren. Stalder hat für die Schweiz indes etwas verloren und liegt nun 7,5 Sekunden zurück. Aufgeholt hat Perrot, der Frankreich auf die sechste Position vorgebracht hat.

Bitterer Auftakt für Gastgeber Für die Gastgeber gibt es bei der Heim-WM hingegen den bitteren Auftakt. Michal Krcmar kann die Strafrunde nicht vermeiden und so fehlt auf dem vorletzten Platz schon eine Minute. Schwächer war nur das koreanische Team.

1. Schießen Es geht zum ersten Schießen. Justus Strelow startet schnell und knallt alle Scheiben schnell rein. Auch Stalder kommt für die Schweiz sauber durch! Damit gehen die beiden auf den Plätzen eins und zwei wieder auf die Strecke. Dahinter dann Norwegen und das US-Team. Komatz brauchte hingegen schon drei Nachlader und auch für den französischen Startläufer brauchte es drei Nachlader.

Strelow arbeitet sich vor Justus Strelow hat sich in der großen Gruppe nach vorne gearbeitet und liegt kurz vor dem ersten Schießen auf der vierten Position. Auch die Schweiz und Österreich sind jetzt weit vorne dabei.

Tiefer Schnee Durch die warmen Temperaturen und den starken Regen über den ganzen Tag bekommen die Athleten es in einigen Teilen mit einer relativ tiefen Spur zu tun. An die Spitze geschoben hat sich auf den ersten Metern Didier Bionaz aus der italienischen Staffel.

Der Startschuss ist gefallen! Der Startschuss ist gefallen und bei starkem Regen begeben sich die Startläufer der 25 Staffeln auf die ersten sechs Kilometer. Für Favorit Norwegen ist Tarjei Bø auf der Loipe. Frankreich und Italien beginnen mit Eric Perrot und Didier Bionaz. Die Schweiz setzt auf Sebastian Stalder, während Justus Strelow Deutschland auf Kurs bringen soll. Österreich beginnt mit David Komatz.

Was geht für die Schweiz? Gespannt sein darf man darauf, was die Schweiz heute abliefern kann, nachdem sich das Team in Antholz mit Platz vier hervorragend präsentierte. Sebastian Stalder wird hier das Rennen anlaufen. Ihm wird an zweiter Position Niklas Hartweg folgen. Lena Häcki-Groß soll den ersten Frauenpart laufen, ehe dann Amy Baserga den Schlusspunkt setzen wird.

Auch Österreich mit Ausfall Einen Ausfall muss im ersten Wettkampf der WM auch das ÖSV-Team verkraften. Hier fehlt Lisa Hauser, die wegen einer Erkältung erst heute anreisen wird und auf den Sprint am Freitag hofft. David Komatz, Simon Eder sowie Tamara Steiner und Anna Gandler werden die Staffel bilden, gelten aber sicherlich nur zum Außenseiterkreis.

DSV-Team ohne Doll Im deutschen Team hat Benedikt Doll zu einem ungünstigen Zeitpunkt mit einer Erkältung zu kämpfen gehabt, weshalb der Routinier erst am Dienstag verspätet zur WM anreiste und nicht alle Rennen laufen wird. Die Mixed-Staffel ist mit Justus Strelow, Philipp Nawrath, Franziska Preuß und Vanessa Voigt allerdings dennoch gut aufgestellt und könnte durchaus um Medaillen mitkämpfen.

Norwegen favorisiert Viermal in Folge sicherte sich Norwegen zuletzt den WM-Titel in der Mixed-Staffel. Entsprechend ist die Biathlon-Nation auch heute wieder hochfavorisiert. Den Anfang in die Staffel machen in diesem Jahr die Männer, wo die norwegische Staffel auf Tarjei Bø und Johannes Thingnes Bø setzen. Karoline Knotten und Ingrid Landmark Tandrevold wurden auf die Positionen drei und vier gesetzt. Ebenfalls zu den Topfavoriten gehört Frankreich mit Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Justine Braisaz-Bouchet und Julia Simon. Auch Italien und Schweden gilt es sicherlich zu beachten.

Wetter als große Herausforderung Die größte Herausforderung bei den Weltmeisterschaften könnte das Wetter sein. In Nove Mesto herrschen frühlingshafte Temperaturen und eine Strecke konnte nur durch Kunstschnee hergerichtet werden. Das erste Training am Montag musste abgesagt werden, weil die Strecke durch Plusgrade und starken Wind beschädigt worden war. Die Durchführung der WM-Entscheidungen ist nach Angaben der IBU jedoch nicht in Gefahr, da das Schneedepot der Arena groß genug sei, um die Strecke nachzubessern.

Saisonhöhepunkt in Nove Mesto Für die Biathleten und Biathletinnen geht es vom 7. Februar bis zum 18. Februar in Nove Mesto mit den Weltmeisterschaften in den großen Höhepunkt des Winters. Der erste von zwölf Medaillensätzen wird heute in der Mixed-Staffel vergeben. Heute wird um 17:20 Uhr der erste Athlet auf die Strecke gehen.