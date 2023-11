"Winterspeck anfressen": RWO hat in der englischen Karnevalswoche viel vor

Nach dem befreienden 4:0-Erfolg in Rödinghausen will Rot-Weiß Oberhausen den Aufwärtstrend auch mit dem umfunktionierten Mittelstürmer Cottrell Ezekwem fortsetzen. Es wartet die "englische Karnevalswoche".

Erleichterte Gesichter in Oberhausen nach dem befreienden Erfolg in Rödinghausen. FUNKE Foto Services

MEHR ZUR REGIONALLIGA WEST Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Völlig befreit von seinen Personalsorgen ist RWO-Trainer Jörn Nowak zwar nicht, aber beim anstehenden Match gegen den 1. FC Köln II am Samstag fehlen nicht mehr neun Spieler wie am Rande des Teutoburger Waldes, sondern "nur" noch vier oder fünf. "Dass wir in Rödinghausen mit 4:0 gewonnen haben", bilanziert Nowak, "hat mich weniger wegen des Ergebnisses aufatmen lassen, sondern mehr wegen der Art, wie wir mit der personellen Lage umgegangen sind."

Aus einer scheinbar aus der Not geborenen Umstellung soll ein Dauerzustand werden: "Wir führen Cottrell Ezekwem ab sofort nicht mehr in der Defensive, sondern in der Spitze", stellt Nowak fest, legt auch Wert auf die Feststellung, dies dem Zugang aus Verl nach verschiedenen Abwehrschnitzern schon vor einigen Wochen mitgeteilt zu haben. Der in München geborene Deutsch-Nigerianer profitiert nun davon, schon in der Bayern-Jugend und der "Zweiten" des TSV 1860 oft als Stürmer gespielt zu haben. Später wurde der jetzt 24-Jährige dann aber zunehmend in der Abwehr eingesetzt - seine Länge über zwei Metern ist vielseitig verwendbar.

Im rot-weißen Angriff soll der Mann mit dem starken Kopfballspiel vor allem Räume schaffen, und dass er das kann, deutete sich schon bei der 1:3-Heimniederlage gegen Schalke II an (Tor: Ezekwem) und machte sich nun gegen Rödinghausen bezahlt: Moritz Stoppelkamp zweimal und Sven Kreyer nutzten die Räume, die Ezekwems schiere Präsenz öffnete, zu Treffern. Der Hüne wird nämlich meist von zwei und auch mal drei Abwehrspielern ins Visier genommen.

Englische Karnelvaswoche

In den Trainingseinheiten der beiden letzten Wochen achtete Nowak extrem darauf, dass sein Team diese Räume auch nutzt. "Torerzielung nach Ballgewinnung" nennt er die entsprechende Einheit drög-akademisch, aber der wochenlang zu beobachtende Mangel an Effektivität schrie geradezu nach einer gründlichen Aufarbeitung der Thematik.

Jetzt geht es für die Oberhausener in eine englische Woche: Ausgerechnet am Starttag des offiziellen Karnevals kommt Köln II, und danach müssen die Kleeblätter am Dienstag bei Borussia Mönchengladbach II sowie am Samstag beim FC Wegberg-Beeck ran. Dass die volle Punktzahl das Ziel ist, ist klar, und damit verrät Nowak kein Geheimnis. Was ihm dabei helfen kann, sagte Fabian Holthaus - offenbar nicht nur auf das Rödinghausen-Match gemünzt: "Wir haben einen klaren Plan." Im tiefen Herbst will RWO dabei vor allem eins: "Bis zur Pause müssen wir uns Winterspeck anfressen", meint Nowak.