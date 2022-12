Winterreifen: Diese Regeln gelten in Deutschland und im Ausland

Weihnachten steht vor der Tür, und für viele geht es dann ab in Richtung Schnee und Winterurlaub. Was Winterreifen- und Schneekettenpflicht betrifft, kennt jedes Land andere Vorschriften. So sehen sie in Deutschland und den wichtigsten Urlaubsländern aus:

Winter: Bei solchen Straßenverhältnissen geht es nur mit geeigneter Bereifung voran. ampnet/ADAC