Winterpause: Die Tabellenführer der Unterligen

Fußball-Österreich macht Pause. Nicht nur bei den Profis, sondern auch im Amateurbereich. Wir haben uns angeschaut, welche Klubs in den Regional- und Landesligen ihre Tabellen über den Winter anführen.

Während in der Bundesliga Serienmeister Red Bull Salzburg den Atem von Verfolger Sturm Graz im Nacken spürt, zieht eine Liga tiefer der GAK an der Tabellenspitze einsam seine Kreise. Doch wie sieht die Sache im Amateurfußball aus?

Der kicker blickt zur Winterpause auf die Situation in den Regional- und Landesligen - vom Burgenland bis nach Vorarlberg.

Spannung in den Regionalligen

Nach dem Abstieg im Sommer hat man beim SK Rapid das Projekt Wiederaufstieg der Zweiermannschaft ausgerufen. Nach 16 von 32 Spieltagen sind die grün-weißen Talente dabei auf einem guten Weg und führen die Tabelle der Regionalliga Ost mit 35 Punkten an. Die Konkurrenz hält jedoch Schritt. Der Kremser SC liegt nur zwei Zähler dahinter, Donaufeld befindet sich mit 31 Punkten ebenfalls in Lauerstellung.

Ein wenig mehr Luft hat der ASK Voitsberg als Tabellenführer der Regionalliga Mitte. Auch die Steirer haben 35 Punkte auf ihrem Konto, der erste Verfolger, die SPG Wallern/St. Marienkirchen aus Oberösterreich, liegt aber schon fünf Zähler dahinter. Die Welser Spielgemeinschaft aus der Hertha sowie dem FC Wels hat mit 29 Punkten ebenfalls noch alle Chancen.

Im Westen führt Austria Salzburg (36) die Liga mit vier Zählern Vorsprung auf den VfB Hohenems (32) an, mit dem FC Pinzgau Saalfelden (31) und dem SK Bischofshofen (28) befinden sich insgesamt drei Salzburger Vereine unter den Top vier.

Heißer Zweikampf in der Wiener Stadtliga

Der ASV Siegendorf (39) hat sich in der Burgenlandliga einen Respektabstand gegenüber dem SC/ESV Parndorf (33) erarbeitet. Ab Platz drei geht es im Osten des Landes eng zu: Den Dritten St. Margarethen (28) und den Achten Edelserpentin (24) trennen lediglich vier Zähler.

In Niederösterreich ist im Frühjahr ein heißes Rennen um den Aufstieg zu erwarten. Aus der Pole Position startet der SC Korneuburg mit 33 Punkten, dicht dahinter folgt der ASV Schrems mit 32. Auch Gloggnitz (29) und die SG Ortmann/Oed-Waldegg (27) sind noch dran.

Auf einen Zweikampf läuft es hingegen in der Wiener Stadtliga hinaus. Die Sportunion Mauer aus Liesing und der SV Dinamo Helfort aus Ottakring haben die Meisterschaft mit 13 Siegen und jeweils einem Remis und einer Niederlage bisher fast nach Belieben dominiert. Der erste Verfolger, Slovan HAC, weist bereits einen Rückstand von 14 Punkten auf.

Aufstiegskampf von Oberösterreich bis Kärnten

In Oberösterreich sind noch mehrere Vereine in den Aufstiegskampf involviert. Die beste Position hat sich der ASKÖ Oedt (33) erarbeitet, doch die Union Dietach (32) folgt dicht dahinter. Ebenfalls noch Chancen dürfen sich die Union Ostermiething sowie die SPG Weißkirchen/Allhaming (beide 28) sowie Bad Schallerbach mit 26 Punkten ausrechnen.

Der Tabellenführer der Landesliga Steiermark heißt UFC Fehring. Eine Bilanz von neun Siegen und je drei Unentschieden und Niederlagen bedeuten 30 Punkte auf dem Konto. Wildon liegt mit drei Zählern Rückstand auf dem zweiten Platz, den Dritten Tillmitsch (26) und den Sechsten, die Hartberg Amateure (24), trennen nur zwei Punkte.

Ganz im Süden führt Treibach die Kärntner Liga mit 31 Zählern an, gefolgt von Donau Klagenfurt mit 28. In weiteren Ein-Punkte-Abständen geht's runter bis zum Zehnten SAK Klagenfurt.

Klingende Namen im Westen

In Salzburg hat der SV Kuchl bisher für relativ klare Verhältnisse gesorgt. 42 Punkte und eine starke Tordifferenz von 53:7 bedeuten nach 15 Runden die unangefochtene Tabellenführung vor dem SV Seekirchen mit 34 Zählern.

Ein klingender Name schickt sich in Tirol an, den mühsamen Weg nach oben zu gehen. Mit vier Punkten Vorsprung liegt der FC Wacker Innsbruck auf Rang eins, gefolgt vom SC Mils 05, dem derzeit vier Zähler auf die Hauptstädter fehlen. Vor allem ihre beeindruckende Heimserie von sieben Siegen in ebenso vielen Spielen und 24:2 Toren im eigenen Stadion kommt den Innsbruckern zugute.

In der "Eliteliga" in Vorarlberg werden sich wohl der FC Lauterach (27) und der FC Rotenberg (26) um den Aufstieg matchen. Dahinter liegt mit Nenzing, Lochau und Admira Dornbirn ein mit 23 Zählern punktegleiches Trio auf den Rängen drei bis fünf.