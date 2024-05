Winterneuzugang Hingerl verlängert bei Kassel

Marco Hingerl wird auch in der kommenden Saison 2024/25 das Trikot der Kasseler Löwen tragen. Der Mittelfeldspieler unterschrieb einen neuen Vertrag bis einschließlich 2025 beim KSV Hessen. "Marco ist maximal ehrgeizig, er will mit seiner Erfahrung zusammen mit dem Team vorangehen. Er ist für uns eine ganz wichtige Personalie in der Achse, die wir künftig auf dem Platz haben wollen. Ich freue mich, dass wir Marco von unserer Idee überzeugen konnten und er auch in der kommenden Saison das Löwen-Trikot trägt", so Geschäftsführer Sören Gonther über den 28-Jährigen, der im Winter von Türkgücü München nach Kassel kam und seitdem zwölf Einsätze bestritt.