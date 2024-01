Winterkapriolen in den USA: Duell zwischen Peterka und Reichel verlegt

Die Winterkapriolen in den USA haben erneut auch die NHL erreicht. So wurde die für Mittwochnacht geplante Partie zwischen den Buffalo Sabres und den Chicago Blackhawks um einen Tag verlegt.

Eigentlich sollten die beiden deutschen Nationalstürmer John-Jason Peterka (Buffalo) und Lukas Reichel (Chicago) in der Nacht auf Donnerstag (1 Uhr) im direkten Duell aufeinandertreffen. Aufgrund des des Schneechaos im Nordosten der USA wurde die Begegnung nun um einen Tag verschoben. Das Spiel soll nun in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 1 Uhr (MEZ) beginnen.

In Buffalo im US-Bundesstaat New York herrscht derzeit extremes Winterwetter. Aus diesem Grund bat Kathy Hochul, die Gouverneurin des Bundesstaates, darum, dass Unternehmen am Mittwoch ihre Angestellten möglichst schon um 15 Uhr Ortszeit nach Hause schicken sollen, damit diese nicht zu sehr von dem angesagten starken Schneefall beeinträchtigt werden.

Schon das Playoff-Spiel in der NFL zwischen den Buffalo Bills und den Pittsburgh Steelers war zuletzt von Sonntag auf Montag verlegt worden.