Sowohl die Partie zwischen Amstetten und dem GAK als auch das Spiel zwischen Horn und Leoben musste wetterbedingt kurzfristig abgesagt werden.

In Horn war kein Fußballspiel möglich. GEPA pictures

Der Wintereinbruch in Österreich hat am Freitag in der 2. Liga zu zwei kurzfristigen Spielabsagen geführt.

Die Partien zwischen Amstetten und dem GAK beziehungsweise dem SV Horn und DSV Leoben konnten wegen der aktuellen Witterung nicht ausgetragen werden. Neue Spieltermine soll demnächst festgelegt werden, teilte die Bundesliga mit.