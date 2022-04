Wintereinbruch sorgt für zahlreiche Absagen - ASV Cham setzt Serie gegen Bayern Hof fort

Der erneute Wintereinbruch hatte die Bayernliga Nord fest im Griff. Nur in Cham konnte gespielt werden, wo Bayern Hof gastierte.

Acht der neun angesetzten Partien der Bayernliga Nord, die an diesem 27. Spieltag zugleich relevant für die Teilnahme am Landespokal sind, mussten am Wochenende abgesagt werden. Schuld war der neuerliche Wintereinbruch im Freistaat und weiten Teilen Deutschlands. Bereits am Freitagabend ließen die Witterungsbedingungen die Begegnungen des punktgleichen Spitzenduos in Feucht und Erlangen nicht zu. Samstags folgte dann auch die Spielabsage des Verfolgers aus Ansbach, der Abstiegskandidat Sand zu Gast gehabt hätte.

So stand in der verbliebenen Partie das für den ASV Cham wichtige Duell gegen die SpVgg Bayern Hof im Blickpunkt. Und das gewannen die Oberpfälzer mit 2:0 - zugleich die Qualifikation für den Landespokal. Das vierte ungeschlagene Spiel in Serie - darunter drei Siege - bringt die Hoffnung zurück, das rettende Ufer doch noch zu erreichen. Derzeit hat Cham einen Rückstand von sechs Punkten bei einem Spiel weniger als der FV 04 Würzburg. Die Tore gegen die Hofer Bayern erzielten Medineli (25.), der von links in die Mitte zog und dessen abgefälschter Schussversuch in der kurzen Ecke landete, und Lieder (70.), der nach Foul an Medineli den fälligen Elfmeter verwandelte. Hof liegt derweil weiterhin sechs Zähler vor den Abstiegsrängen.