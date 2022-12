Wintereinbruch: Regionalligen gehen vorzeitig in die Winterpause

Elf Spiele hätten in den drei letzten aktiven Regionalligen an diesem Wochenende noch auf dem Programm gestanden. Eisige Temperaturen und Schneefall machten die Plätze im Westen, Südwesten und Nordosten jedoch unbespielbar. Damit verabschiedet sich die Regionalliga vorzeitig in die Winterpause.

Schneemassen wir hier im Erfurter Steigerwaldstadion (Archivbild von 2018) sind in Deutschland an diesem Wochenende keine Seltenheit. imago/Stylbruch

Es hatte sich bereits angedeutet. Schon in der vergangenen Woche hatten die frostigen Temperaturen in weiten Teilen Deutschlands den Spielbetrieb maßgeblich beeinflusst und zu einer regelrechten Absagenflut geführt. Eine Woche später steht nach erneut zahlreichen Absagen mittlerweile fest: Der Regionalliga-Fußball verabschiedet sich vorzeitig in die Winterpause.

Elf Spiele hätten an diesem Wochenende in den deutschen Regionalligen eigentlich noch über die Bühne gehen sollen, bevor es dann endlich in die wohlverdiente Winterpause gegangen wäre. Während im Westen (Bocholt gegen Fortuna Köln) und Südwesten (Hessen Kassel gegen Hoffenheim II) nur jeweils eine Nachholpartie angestanden hätte, sollte im Nordosten eigentlich noch der gesamte 17. Spieltag absolviert werden. Daraus wird nun nichts mehr.

Schon zu Beginn der Woche hatte es im Nordosten die ersten Spielabsagen gegeben. Die eisige Wetterprognose für das Wochenende ließ schnell die übrigen folgen, sodass bereits am Mittwoch feststand, dass der gesamte Spieltag nicht stattfinden würde. Zugefrorene Plätze wie beispielsweise im Erfurter Steigerwaldstadion, wo der heimische Rot-Weiß Erfurt am Freitagabend eigentlich die VSG Altglienicke empfangen hätte, waren deutschlandweit keine Seltenheit.

Fahrplan 2023

Weiter geht es in den deutschen Regionalligen also erst im Kalenderjahr 2023. Den Anfang macht dabei die Regionalliga Nordost, die mit dem 18. Spieltag offiziell schon am 26. Januar in die Restrunde startet. Wann der 17. Spieltag nachgeholt wird, ist bis dato noch nicht bekannt. Am ersten Februar-Wochenende (4.02.2023) kehren dann auch die Regionalliga Nordost und West in den Spielbetrieb zurück. Die Regionalliga Bayern startet mit dem 25. Spieltag erst Ende Februar (24.02.2023), die Südwest-Staffel sogar erst eine Woche später am 4. März 2023.