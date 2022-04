Wintereinbruch am Böllenfalltor: Lilien suchen helfende Hände

Der SV Darmstadt 98 sucht freiwillige Helfer, die den Rasen am Böllenfalltor vor der Partie gegen Holstein Kiel vom Schnee befreien.

Damit hatten in Deutschland wohl die wenigsten noch gerechnet, doch mit dem April ist auch der Schnee zurückgekehrt, in einigen Teilen Deutschlands zentimeterhoch. So auch in Hessen, wo Aufstiegsaspirant Darmstadt 98 ab 13.30 Uhr Holstein Kiel empfängt.

"Bestenfalls die eigene Schneeschippe mitbringen"

Damit ein Spiel im Stadion am Böllenfalltor aber überhaupt erst möglich ist, muss zunächst der Rasen von den Schneemassen befreit werden. Dafür baten die Lilien via Twitter ihre Anhänger, mitzuhelfen, um den Platz von den Schneemassen zu befreien. "Wir suchen Helferinnen und Helfer, die dabei helfen können, unser Bölle vom Schnee zu befreien. Einfach vorbeikommen und bestenfalls die eigene Schneeschippe mitbringen", lautet die Bitte der Hessen.

Bei einem Sieg gegen Kiel heute könnte das Team von Torsten Lieberknecht für einige Stunden sogar die Tabellenführung übernehmen, ehe dann am Abend der FC St. Pauli in Rostock zu Gast ist (20.30 Uhr).