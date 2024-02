Winter wechselt zur neuen Saison in die 96-Akademie

Hannover 96 hat am Montag einen Neuzugang für die 96-Akademie bekanntgegeben: Im kommenden Sommer wechselt Jorden Winter vom FSV Luckenwalde aus der Regionalliga Nordost zur zweiten Mannschaft des Bundesligisten. In der laufenden Saison kommt der 20 Jahre alte Offensivmann auf zehn Tore und zwei Vorlagen in 19 Einsätzen, ausgebildet wurde er in der Jugend von RB Leipzig.