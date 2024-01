Winter-Transfer: Warum Bayer eine Alternative zu Schick braucht

Die 90 Minuten am Samstag beim 1:0-Erfolg in Augsburg belegten, dass Bayer 04 nach dem langfristigen Ausfall von Victor Boniface eine zweite erstklassige Alternative neben Patrik Schick auf der Mittelstürmerposition benötigt. Auch der Blick in die Vorsaison unterstreicht diese Einschätzung: Es besteht Handlungsbedarf auf der Neun.

Hätte Xabi Alonso am Samstag in Augsburg die Möglichkeit dazu gehabt, so hätte er in der Schlussphase sicherlich einen Mittelstürmer eingewechselt, als es noch 0:0 stand und Bayer unbedingt ein Tor benötigte, um zu gewinnen und sich nebenbei die Hinrunden-Meisterschaft zu sichern.

Das Problem für Leverkusens Trainer: Mit Patrik Schick stand sein einziger einsatzbereiter Mittelstürmer bereits auf dem Platz. Adam Hlozek, wie der beim Afrika-Cup weilende Amine Adli ohnehin kein echter Neuner, hatte als halblinker Angreifer begonnen und war vom Basken nach einer guten Stunde für den nicht für 90 Minuten fitten Florian Wirtz ausgewechselt worden. Eine Alternative auf der Neun besaß Xabi Alonso nicht.

Normalerweise wäre diese Victor Boniface. Doch der Nigerianer fällt nach einer Adduktorenoperation bis Anfang April aus. Und so ist das Sturmzentrum der heikle Punkt in Leverkusens Kader-Puzzle. Nachlegen kann Xabi Alonso auf dieser Position nicht.

Nicht nur bei einer Verletzung Schicks wäre dies ein Problem. Auch an Tagen wie jenem in Augsburg wird deutlich, dass sich im Sturmzentrum auch so ein Knackpunkt für Bayers Titelambitionen ergeben kann. Erwischte Schick doch einen vor allem im Abschluss unglücklichen Tag.

Das darf man dem tschechischen Nationalspieler nach über einjähriger Leidenszeit inklusive Adduktorenoperation nicht verübeln. Zumal er vor Weihnachten in sieben Pflichtspielen als Teilzeitkraft sechs Treffer erzielt hatte, im Schnitt also alle 36 Minuten das Tornetz wackeln ließ. Schicks Rückkehr lief viel glatter als erwartet. Ein Auftritt wie in Augsburg ist für einen Stürmer nichts Außergewöhnliches. Erst recht nicht, wenn es wie bei Schick der erste über 90 Minuten seit Oktober 2022 war.

Mit einem gleichwertigen Ersatz in der Hinterhand hätte Xabi Alonso entweder auf eine Doppelspitze umgestellt oder aber Schick nicht über die vollen 90 Minuten spielen lassen, um diesen weiter dosiert heranzuführen. Bei einer Führung hätte Schick wohl nicht durchgespielt.

Dieser muss nun noch die letzten Schritte nehmen - physisch, damit er die Belastung von 90 Minuten besser wegsteckt. "Ich erwarte, dass es in den nächsten Spielen besser wird. Aber es war in jedem Fall hart", urteilte Schick selbst, der sich grundsätzlich mit der Belastung "wohl gefühlt" hatte.

Spielerisch, um die letzte Selbstverständlichkeit vor dem Tor wieder zu entwickeln. So analysierte Ex-Bayer-Profi Julian Baumgartlinger am Sky-Mikrofon: "Er kommt auch erst aus einer Verletzungspause zurück. Im Herbst ist er wieder super gestartet, aber er braucht wahrscheinlich auch noch das eine oder andere Spiel, damit er die Dinger wieder blind macht."

Das wirkliche Fragezeichen steht natürlich nicht hinter Schicks Klasse, sondern aufgrund dessen Verletzungshistorie hinter der dauerhaften Fitness des Stürmers. "Grundsätzlich ist er total physisch, eine Maschine. Ich glaube schon, dass er die nächsten Spiele durchziehen kann", sagt Baumgartlinger, "wenn er topfit ist."

Wenn aber die englischen Wochen kommen, dürfte es nur mit Schick als Neuner aber extrem eng werden. War der Torjäger doch schon vor seiner einjährigen Leidenszeit nicht der Spielertyp, der drei Partien über 90 Minuten in einer Woche leicht verkraftete.

Und wie negativ sich das Fehlen eines echten Mittelstürmers auswirken kann, musste Bayer schon in der Vorsaison erfahren, als Schick ausfiel und Sardar Azmoun nach langer Leidenszeit auch körperlich bedingt nicht dauerhaft auf dem von Trainer Xabi Alonso gewünschten Niveau agieren konnte. Die beiden Halbfinal-Spiele in der Europa League gegen die AS Rom, bei denen dem Werksklub ein durchschlagskräftiger Neuner fehlte, um das Mourinho-Bollwerk in zwei Partien (0:1 und 0:0) zu knacken, dienen als mahnendes Beispiel.

Weshalb es für Bayer 04 nur eine Konsequenz geben kann: nämlich noch einen Mittelstürmer zu verpflichten. Damit Xabi Alonso eine Alternative zu Schick besitzt - und Letzterer beim Tanz auf drei Hochzeiten (Liga, Pokal, Europa League) nicht zwangsläufig in den roten Bereich hinein läuft und sich nicht wieder verletzt.

Denn klar ist: Nur mit Schick allein als Top-Neuner würden Bayers Titel-Hoffnungen zumindest gedämpft werden. Sollte der Tscheche allerdings ausfallen oder in ein Tief geraten, was nach einer langen Pause nicht untypisch wäre, würden die Leverkusener Träume ohne eine neue Sturm-Alternative trotz der guten Ausgangslage wohl zumindest in der Bundesliga und der Europa League platzen.