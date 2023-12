Winter-Trainingslager: Für Schalke geht es an die Algarve

Der FC Schalke 04 hat den Ort für sein Winter-Trainingslager bekannt gegeben. Zur Vorbereitung auf die Rückrunde reisen die Königsblauen erstmals nach Portugal, der Zweitligist bezieht Quartier an der Algarve.

Besseres Wetter in Sicht: Die Spieler des FC Schalke 04 reisen zum Trainingslager an die Algarve. IMAGO/RHR-Foto

Wie der FC Schalke 04 am Dienstagvormittag bekannt gab, macht sich die Mannschaft von Trainer Karel Geraerts am 2. Januar vom Düsseldorfer Flughafen aus auf den Weg ins Trainingslager. Das Ziel der Königsblauen: Das "Pine Cliffs Resort" in Albufeira an der Algarve in Portugal.

Dort wird der Zweitligist die Vorbereitung auf die Rückrunde antreten, die für den aktuellen Tabellen-14. (20 Punkte) mit dem Heimspiel gegen den aktuellen Tabellen-Dritten Hamburger SV beginnt. Nach dem 5:3-Sieg der Rothosen zum Saisonauftakt steigt die Partie diesmal am Samstagabend, der Anstoß am 20. Januar erfolgt um 20.30 Uhr (LIVE! bei kicker).

In Vorbereitung darauf planen die Verantwortlichen auf Schalke zwei Testspiele, die bis zur Rückreise aus Portugal am 10. Januar ausgetragen werden sollen. Die Gegner gaben die Schalker noch nicht bekannt. Trainieren wird S04 auf dem Trainingsplatz unweit der Unterkunft.

Fans sollen Anreise selbst organisieren

Fans, die die Mannschaft nach Albufeira, an der Südküste Portugals gelegen, begleiten möchten, müssen sich die Reise selbst organisieren - eine Fanreise sei nicht angedacht. Schalke werde jedoch auf seinen digitalen Kanälen in Kürze Informationen zu Tickets und Ansprechpartnern für Reisen nach Portugal veröffentlichen.