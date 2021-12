Winter-Rangliste: Nur die Leistung zählt, nicht das Potenzial

Wie schauen die Kategorien für die Rangliste aus? Welche Spiele wurden bewertet? Welche Leistungen müssen die Spieler erbringen? Ein Überblick für die Winter-Rangliste 2021/22.

Vor 66 Jahren veröffentlichte der kicker erstmals die Rangliste des deutschen Fußballs. Seit jenem Jahr, 1956, steckt die Redaktion im Halbjahres-Rhythmus die Köpfe zusammen, argumentiert, diskutiert - und stimmt letztendlich ab, welche Spieler die Auszeichnung erfahren, aufgeführt zu werden.

Noten, Tore, Assists - und der Gesamteindruck der Reporter

Für die Einordnung der Spieler ist nicht deren Potenzial, sondern nur die erbrachte Leistung im Bewertungszeitraum entscheidend. Und dabei geht es nicht nur um Noten, Tore, Assists oder Zweikampfwerte; auch der Gesamteindruck unserer Experten, die nah dran sind an den jeweiligen Klubs und Spielern, ist wertvoll für die Einschätzung.

In den Bewertungszeitraum für diese Winter-Rangliste fallen die Spiele, die im Jahr 2021 nach dem Ende der EM ausgetragen wurden - sowohl für die Vereine als auch die Nationalmannschaften.

Bundesliga: Mindestens neun benotete Spiele

Voraussetzung für eine Einstufung in der Rangliste ist eine ausreichende Zahl an Einsätzen. In der Bundesliga und der 2.?Liga muss ein Spieler mindestens neun benotete Pflichtspieleinsätze im Bewertungszeitraum für seinen Klub oder sein Nationalteam vorweisen können, in der 3.?Liga mindestens zehn.

Der Unterschied ist mit der ungleichen Anzahl von Mannschaften in den Ligen verbunden. Bei den Deutschen im Ausland variiert die Zahl der nötigen Einsätze über mindestens 30 Minuten, da die Spieler zum Teil in ganz unterschiedlich organisierten Ligen aktiv sind.

Die erneuerte Rangliste seit Winter 2020/21

Die jüngsten Neuerungen an der Rangliste wurden im Winter 2020/21 durchgeführt. Seitdem gibt es in der Bundesliga drei statt vier Kategorien: Weltklasse, Internationale Klasse und Nationale Klasse. Die vierte Kategorie Blickfeld wurde gestrichen, das Feld der Auserwählten so verkleinert. Damit geht einher, dass alle Spieler der Rangliste mit Platzierungen versehen sind - im Blickfeld waren sie alphabetisch gelistet.

Die ehemalige dritte Kategorie - Im weiteren Kreis - hat mit Nationale Klasse - einen neuen Namen erhalten. Die alte Bezeichnung war mit der Einführung der Rangliste in den 1950er Jahren entstanden. Bei der Betrachtung der Nationalmannschaft benannte der kicker so den erweiterten Kreis der Kandidaten für den Bundestrainer, andere standen darüber hinaus "nur" in seinem Blickfeld.

Alle Ranglisten seit 1956 auf einen Blick