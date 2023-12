Winkler nicht dabei - Leistner im Kader

Hertha BSC verzichtet im DFB-Pokal-Achtelfinalspiel gegen den Hamburger SV am Mittwochabend nach kicker-Informationen auf Stamm-Rechtsaußen Marten Winkler (21). Kapitän Toni Leistner (33) kehrt dagegen zurück in den Spieltags-Kader.

Auf der Spieltagspressekonferenz am Montag hatte Hertha-Coach Pal Dardai angekündigt: "Morgen wird Toni mit uns trainieren, auch eine kleine Spielform. Und dann reden wir." Leistner hatte nach dem Spiel in Hannover (2:2) vor zwölf Tagen über muskuläre Probleme im hinteren Oberschenkel geklagt und gegen Elversberg (5:1) am Sonntag pausiert. Gegen seinen Ex-Klub Hamburger SV steht der Innenverteidiger nach kicker-Informationen wieder im Berliner Kader. Ob er allerdings auch startet oder Youngster Linus Gechter im Abwehrzentrum bleibt, soll sich erst kurzfristig entscheiden.

Dardai hatte bereits am Montag ein mögliches Job-Sharing-Modell für die englische Woche entworfen und gesagt: "Mein Gefühl ist, dass es das Beste wäre, Toni topfit im Auswärtsspiel (am Samstag in der Liga in Kaiserslautern, d. Red.) als frischen Spieler und Anführer reinzubringen."

Definitiv ausfallen wird am Mittwochabend im Pokal hingegen Marten Winkler. Der Rechtsaußen hatte gegen Elversberg nur zehn Minuten nach seiner Einwechslung schon wieder den Platz verlassen, weil er über ein Druckgefühl in der Brust klagte - nach überstandenem, aber offenbar nicht vollständig auskuriertem Infekt.

"Er hatte in der Brust ein Druckgefühl, fast so was wie eine Panikattacke, und sah nicht gut aus, deswegen habe ich ihn rausgenommen", hatte Dardai nach dem Elversberg-Spiel erklärt. Winkler wurde am Sonntag zur Untersuchung in eine Klinik gebracht, Auffälligkeiten wurden dort nicht festgestellt. Jetzt bekommt der Flügelspieler dennoch eine Pause, um wieder vollständig auftanken zu können. Für Winkler dürfte gegen den HSV wie schon gegen Elversberg Derry Scherhant als Rechtsaußen starten.