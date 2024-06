Winds wegweisender Wechsel - Wolfsburg buhlt intensiv um Strand Larsen

Es kommt Bewegung in die Wolfsburger Sturmabteilung. Jonas Wind wechselt, erst einmal jedoch nur seine Berateragentur. Einen möglichen Nachfolger für den Dänen hat der VfL jedoch bereits im Visier - einen Norweger.

Wechsel in der Wolfsburger Offensive? Jonas Wind (li.) könnte gehen - und Jörgen Strand Larsen dafür kommen. imago images (2)

Jonas Wind wechselt. Diese Schlagzeile könnte es in diesem Sommer tatsächlich noch geben. Der Däne will seinen nächsten Karriereschritt machen, der VfL Wolfsburg wäre gesprächsbereit, sollte ein Klub anklopfen wegen des Topscorers der abgelaufenen Saison. Jeder Spieler habe sein Preisschild, hat Trainer Ralph Hasenhüttl schon gesagt. Auf dem von Wind dürften rund 20 Millionen Euro stehen. Die Sache könnte nun langsam Fahrt aufnehmen, der Däne hat nämlich bereits einen wegweisenden Wechsel vollzogen - den seiner Berateragentur.

Wind hat eine neue Berateragentur

Seit wenigen Tagen wird Wind nicht mehr bei seiner Heimat-Agentur People in Sport geführt, sondern bei einem der Branchenführer. Der Stürmer arbeitet nun mit ROOF zusammen, das zahlreiche internationale Topstars, angeführt von Kai Havertz (FC Arsenal), bei sich versammelt und bestens vernetzt ist in den europäischen Topligen. Dem Vernehmen nach zieht es Wind nach England, seine neuen Berater sollen nun die Möglichkeiten eruieren.

Podcast Jetzt die erste Folge hören: Die goldene Generation Der neue Podcast "Der vierte Stern" ist eine Reise durch die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Dort will die DFB-Elf endlich den Titel holen. Doch im Vorfeld: viel Unruhe und verletzte Leistungsträger. Ein schmerzhaftes Beispiel: Sami Khediras Kreuzbandriss sieben Monate vor der WM. alle Folgen

Strand Larsen erzielte 13 Saisontreffer

Und der VfL parallel dazu potenzielle Nachfolger ins Visier nehmen. Die Stürmersuche läuft losgelöst von der Personalie Wind längst auf Hochtouren. Das Interesse am algerischen Angreifer Mohammed Amoura (Union Saint-Gilloise) ist bereits bekannt, ganz oben auf der Liste steht zudem ein Norweger aus Spanien. Jörgen Strand Larsen heißt der Mittelstürmer, der in der abgelaufenen Spielzeit 13 Treffer für Celta Vigo erzielte. Das spanische Portal Relevo berichtet vom Wolfsburg Interesse, nach kicker-Informationen ist der VfL in der Tat heiß auf den 1,93-Meter-Brecher.

Der Haken wie auch bei Amoura: Die Niedersachsen sind beim Werben um den Norweger nicht alleine. Auch der SSC Neapel, Atletico Madrid und Real Sociedad San Sebastian wird Interesse nachgesagt. Der VfL hat jedenfalls seinen Hut in den Ring geworfen beim 24-jährigen Landsmann des Ex-Dortmunders Erling Haaland von Manchester City. In 13 Länderspielen erzielte Strand Larsen drei Treffer. Künftig könnte er für den VfL auf Torejagd gehen - dann aber wahrscheinlich nicht mehr an der Seite von Jonas Wind.