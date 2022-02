Winds Premiere - und was sein Tor verrät

Alle Blicke waren auf Max Kruse gerichtet, als der VfL Wolfsburg im Januar seinen Kader umkrempelte. In dessen Schatten weiß Neuzugang Jonas Wind auf Anhieb zu gefallen.

Rundum glücklich konnte Jonas Wind nicht sein. Der Däne hatte den VfL Wolfsburg sehenswert gegen die TSG Hoffenheim in Führung gebracht, binnen weniger Minuten gab seine Mannschaft dann jedoch in der zweiten Hälfte den Sieg aus der Hand und muss sich in der Tabelle weiterhin nach unten orientieren. "Ein unglaubliches Gefühl", schreib der 23-Jährige bei Instagram zu seiner Tor-Premiere in der Bundesliga und kündigte mit Blick auf das nächste Spiel am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Mönchengladbach an: "Wir werden wieder aufstehen in der nächsten Woche."

Winds Selbstvertrauen wird kaum gelitten haben. Drittes Ligaspiel, erster Treffer, die positiven Eindrücke der ersten beiden Partien gegen Fürth (4:1) und Frankfurt (2:0) bestätigte er nun mit seinem vorerst besten Auftritt im VfL-Trikot. Vier von 14 Wolfsburger Torschüssen feuerte er ab, zwei weitere bereitete er vor. Der Höhepunkt sein Tor, eine Direktabnahme, mit der er den Ball ins lange Eck schlenzte - nachdem er ihn zuvor schon im Mittelfeld mit der Hacke auf Max Kruse weitergeleitet hatte. Im Abschlusstraining vor dem Hoffenheim-Spiel habe Wind bereits "ein identisches Tor geschossen", sagt Trainer Florian Kohfeldt. „Insofern bin ich mir ziemlich sicher, dass das kein Zufall war und hoffe, dass er das noch mal so machen kann."

Dagegen hätte auch Jörg Schmadtke nichts einzuwenden. Der Manager holte Wind für zwölf Millionen Euro vom FC Kopenhagen, das schnelle Ankommen des dänischen Nationalstürmers (zwölf Spiele, vier Treffer) verwundert ihn nicht. "Bei Skandinaviern ist es oft der Fall, dass sie sich schnell in neuer Umgebung zurechtfinden", sagt der Geschäftsführer, für den die Art und Weise des Treffers mehr verrät als nur das Potenzial des Angreifers. "Das Tor zeugt von Selbstvertrauen und zeigt, dass er sich wohlfühlt. Wäre das nicht gegeben, hätte Jonas den Ball noch mal angenommen." Wind traf direkt, gepunktet hat der VfL dennoch nicht. Was Schmadtke mit Blick auf die Tabelle weiterhin vorsichtig sein lässt: "Wir müssen achtsam bleiben."