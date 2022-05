Windhorst unter Pfiffen: "Ich gehe nicht weg"

Klub-Investor Lars Windhorst hat Hertha BSC frisches Geld in Aussicht gestellt - und bei seiner etwa 15-minütigen Rede auf der Mitgliederversammlung massive Störgeräusche zu Ohren bekommen.

"Wenn es einen richtigen Neustart gibt, werde ich auch weiteres Eigenkapital investieren", verkündete Lars Windhorst bei der Mitgliederversammlung des Vereins am Sonntag in der Berliner Messehalle 20. Der Chairman der Tennor-Holding hat seit 2019 bislang 375 Millionen Euro in den Klub gepumpt und dafür 64,7 Prozent der Anteile an der Profiabteilung erworben.

"Ich bin Gesellschafter und stolz darauf", sagte Windhorst, "ich habe 375 Millionen Eigenkapital investiert. Es kann gar kein Risiko für den Verein geben. Ich habe dem Verein Geld gegeben, das nicht rückzahlbar ist - entgegen dem Rat aller meiner Kollegen. Ich meine es ernst, für 30, 40 Jahre." Zugleich bat der Investor die Mitglieder um Abbitte wegen einiger nicht fristgerecht gezahlter Tranchen: "Ich möchte mich entschuldigen, dass wir vereinbarte Raten zu spät gezahlt haben. Das stimmt, das tut mir leid. Aber es war nicht geplant, dass ich so schnell 375 Millionen Euro investiere, es waren 225 Millionen geplant - und auch Corona war nicht geplant. Ich war verwundert, dass man in meinem Fall so hart (gemeint ist von Seiten des Präsidiums, d. Red.) vorgegangen ist. Aber wie Helmut Kohl schon gesagt hat: Es zählt, was hinten rauskommt."

‘Windhorst raus‘ - das funktioniert faktisch nicht. Lars Windhorst

Windhorsts mit Spannung erwarteter Auftritt, der kurz vor 17 Uhr begann, wurde permanent und massiv von Pfiffen, Buhrufen und Zwischenrufen gestört. Ein Transparent mit der Aufschrift "Windhorst raus" hatte vor Beginn der Mitgliederversammlung vor dem Eingang zur Messehalle 20 geprangt, vor Windhorsts Rede trugen zwei Mitglieder das Banner in den Saal. Windhorst konterte die Unmutsäußerungen: "‘Windhorst raus‘ - das funktioniert, leider für manche, faktisch nicht. Ich stelle mich nicht zur Wahl, man kann mich nicht abwählen. Meine Anteile sind bezahlt und gehören mir. Ich gehe nicht weg, das ist gar nicht möglich. Ich bin dabei, die nächsten 10, 20 Jahre."

Windhorst hat sich "oft auf die Zunge gebissen"

Zugleich warb der Investor für einen echten Neustart und und um Verständnis für seine öffentlichen Einlassungen im Frühjahr, in denen er offen zur Abwahl des alten Präsidiums aufgerufen und der damaligen Führungsmannschaft um die mittlerweile zurückgetretenen Werner Gegenbauer und Thorsten Manske Machterhalt und Kungelei vorgeworfen hatte. "Ich habe mir oft auf die Zunge gebissen", sagte Windhorst, "ich habe mich zwei Jahre extrem zurückgehalten und habe mich nicht geäußert. Irgendwann musste ich mich äußern, um meine Investition zu beschützen. Die Mannschaft liest nicht jeden Tag Zeitung. Die Mannschaft war drei Jahre fast immer im Abstiegskampf. Es war also immer die falsche Zeit. Sollte ich mich melden, wenn wir in der 2. Liga sind?"

Windhorst fordert "echten Neuanfang"

Über seine Motivation für das Investment meinte er: "Ich möchte, dass Hertha BSC extrem erfolgreich wird. Das ist mein Ziel. Wenn Hertha extrem erfolgreich wird und nach oben kommt - da, wo es hingehört -, dann ergibt sich vieles von selbst." Die Autonomie des Vereins wolle er nicht antasten: "Die oberste Entscheidungsgewalt liegt beim Verein. Das will ich nicht ändern, das kann ich auch gar nicht ändern." Es gehe ihm nicht darum, "mitzuentscheiden, aber es geht mir darum, mitzudiskutieren".

Versammlungsleiter Dr. Dirk Lentfer sagte nach Windhorsts von extremer Unruhe im Saal flankierter Rede: "Ich möchte mich als Versammlungsleiter für einige Ausfälle entschuldigen. Dass hier bewusst Foul gespielt wird, das finde ich nicht in Ordnung." Windhorst wirkte trotz des Gegenwindes unbeeindruckt und erklärte an die Adresse der Mitglieder: "Ich würde mich sehr freuen, gemeinsam mit euch den Weg zu gehen. Ich stehe nur für eine Richtung. Die heißt: Wir tun alles dafür, damit wir Erfolg haben können. Das bedeutet einen echten Neuanfang."