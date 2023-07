Windhorst und 777 Partners: Flossen weniger als 15 Millionen für die Hertha-Anteile?

Wieviel hat der im März eingestiegene US-Investor 777 Partners wirklich für seine Hertha-Anteile an Vorgänger-Investor Lars Windhorst bezahlt? Windhorst-Aussagen vor einem Londoner Gericht legen nah: weniger als bislang angenommen.

Der im Sommer 2019 bei Hertha BSC eingestiegene Lars Windhorst investierte insgesamt 374 Millionen Euro in den Hauptstadtklub, dafür hielt er - respektive die Tennor-Tochter Peil Investment B.V. - nach einer Erhöhung der Beteiligung in mehreren Etappen 64,7 Prozent an der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA (Kommanditgesellschaft auf Aktien). Im Dezember war sich Windhorst, dessen Bruch mit Hertha BSC nach Bekanntwerden der Spionage-Affäre Ende September 2022 nicht mehr zu kitten war, mit 777 Partners über den Verkauf der Hertha-Anteile einig.

Bislang wurde im Markt ein Verkaufspreis zwischen 100 Millionen und 120 Millionen Euro kolportiert. Doch offenbar zahlte das US-Private-Equity-Unternehmen, das seit Jahren weltweit im Sport-Business investiert und an sieben Fußballklubs auf drei Kontinenten beteiligt ist, weniger als angenommen. Laut einem Bericht der "Financial Times" sprach Windhorst in der vergangenen Woche vor einem Londoner Gericht, wo ihn ein Anwalt von einem seiner Gläubiger befragte, über Einzelheiten des Deals. Demnach habe 777 Partners "weniger als 15 Millionen Euro im Voraus" gezahlt, um die Mehrheitsbeteiligung an Hertha BSC zu kaufen.

Windhorst berichtet von einem Kaufpreis in Höhe von 65 Millionen Euro

Während der Anhörung, schrieb die "Financial Times", sagte Windhorst, er habe Hertha für einen Kaufpreis von 65 Millionen Euro veräußert, verrechnet mit einem 50-Millionen-Kredit, den 777 Partners zuvor bereitgestellt habe. Windhorst sagte in der Anhörung, dass 777 Partners die 15 Millionen Euro bisher nicht komplett gezahlt habe und er sich nicht erinnern könne, wie viel bisher eingegangen sei. Der Meinung des Anwalts, dass dies bedeute, dass 777 Partners mit der Vereinbarung in Verzug sei, widersprach Windhorst und erklärte laut dem FT-Bericht: "Aus meiner Sicht gab es keinen Zahlungsverzug."

777 Partners war im März bei Hertha BSC eingestiegen und hatte im Zuge der Gesellschaftervereinbarung dem finanziell schwer angeschlagenen Klub ein Investitionsvolumen von 100 Millionen Euro garantiert. Im Zuge einer Kapitalerhöhung erhöhte das US-Unternehmen seinen Anteil an der Hertha BSC KGaA über eine Mischung aus Stamm- und Vorzugsaktien auf 78,8 Prozent.

Die erste Tranche an den Klub - dem Vernehmen nach im Bereich von etwa 27 Millionen Euro - floss unmittelbar nach Vertragsabschluss und war für den Erhalt der Zweitliga-Lizenz von zentraler Bedeutung. Im Juni soll der seit Jahren hochdefizitär wirtschaftende Klub, der in der laufenden Transferperiode laut DFL-Auflage einen Überschuss von mehr als 20 Millionen Euro erwirtschaften muss, eine zweite Tranche bekommen haben.