Windhorst: "Es kann nur besser werden als früher"

Hertha BSC hat sich unter den Augen von Lars Windhorst an der Spitze neu aufgestellt. Der Investor will die künftigen Gespräche mit dem neuen Präsidenten Kay Bernstein "offen und ohne jeden Vorbehalt" angehen.

"Ich beglückwünsche Kay Bernstein zu seiner Wahl", sagte Hertha-Investor Lars Windhorst am Sonntagnachmittag dem kicker. "Mit Interesse habe ich gehört, was er und Fabian Drescher zur zukünftigen Zusammenarbeit mit dem Gesellschafter gesagt haben." Windhorst, seit dem Einstieg seiner Tennor-Holding 2019 Mitglied des Klubs, war am Sonntag bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung in der Messe- und Kongresshalle CityCube vor Ort und erlebte die Wahl des neuen Hertha-Präsidenten Kay Bernstein und von dessen Vize Fabian Drescher hautnah mit.

Bernstein hatte in seiner Vorstellungsrunde, in der er zehn Programmpunkte für die ersten 100 Tage präsentierte, als einen Punkt genannt: "Mit Lars Windhorst hinsetzen, Vertrauen aufbauen, abstimmen." Drescher, der seit 2016 als Beisitzer im Präsidium sitzt und am Sonntag zum neuen Vize gekürt wurde, sagte: "Im Verhältnis zu unserem Investor Lars Windhorst sollten in Zukunft ruhigere Töne angeschlagen werden." Und weiter: "Ich bin ein klarer Verfechter von 50+1, aber ich habe damals auch dem Einstieg der Tennor-Gruppe zugestimmt, weil 50+1 nicht davon berührt wird." Das Investment sei aus wirtschaftlichen Gründen nötig gewesen.

Windhorst will "offen und ohne jeden Vorbehalt" agieren

Bernsteins Ende Mai zurückgetretener Vorgänger Werner Gegenbauer und Windhorst hatten ein belastetes und am Ende irreparabel zerstörtes Verhältnis. Windhorst hatte zu Beginn dieses Jahres erklärt, einigen handelnden Personen im Klub gehe es um "Machterhalt und Klüngelei", und im März bei BILD-TV nachgelegt und gesagt: "Ich bin ganz klar gegen die Spitze des Präsidiums und seiner Gefolgsleute. Es ist jetzt höchste Eisenbahn, dass wir das Ruder rumreißen. Ich setzte auf die positiven Effekte eines Neustarts, und diesen Neustart brauchen wir auch an der Spitze."

Jetzt ist der Neustart mit Bernstein und Drescher da, auch wenn Windhorst vermutlich eher dem Bernstein-Konkurrenten Frank Steffel zugeneigt war. Dem kicker sagte Windhorst am Sonntag mit Blick auf die anstehenden Gespräche mit der neuen Spitze, bei der es auch um eine mögliche neue Finanzspritze gehen wird: "Wir gehen offen und ohne jeden Vorbehalt in die kommenden Gespräche. Es kann ja nur besser als früher werden."