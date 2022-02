Windhorst bereut Einstieg bei Hertha: "Nur Nachteile"

Investor Lars Windhorst hat scharfe Kritik an der Klubführung bei Hertha BSC geübt - und bereut sein Engagement inzwischen.

"Ich habe darauf gesetzt, dass bei Hertha rational und in die Zukunft denkende Leute das Sagen haben, die auch nachhaltig den Erfolg wollen", sagte Windhorst dem Wirtschaftsmagazin "Capital". In den vergangenen Monaten sei ihm aber klar geworden, dass es einigen Leuten dort in erster Linie um "Machterhalt und Klüngelei" gehe.

Seit 2019 hat Windhorst mit seiner Tennor-Group insgesamt 375 Millionen Euro in den Hauptstadtklub investiert, der aktuell erneut gegen den Abstieg kämpft. Auf die Frage, ob er seinen Einstieg bei Hertha als Fehler betrachte, antwortete Windhorst: "Ehrlich gesagt, aus heutiger Sicht ja, leider. Bislang hat mir das Investment bei Hertha abgesehen von positiven Erfahrungen mit vielen Mitgliedern nur Nachteile gebracht."

Gleichzeitig sagte er: "Ich lasse mir von niemandem dort 375 Millionen Euro verbrennen und werde darum niemals aufgeben." Er werde "das Investment zum Erfolg führen, auch wenn es viel länger dauern wird als ursprünglich geplant", so Windhorst.