Wind war schon länger im Visier - wegen Weghorst

Mit drei Neuzugängen will der VfL Wolfsburg die Wende in der Bundesliga einleiten. Max Kruse steht im Mittelpunkt, der teuerste aber ist Jonas Wind.

Sein Start in Wolfsburg ist fast ein bisschen untergegangen. Am Montag gab der VfL Wolfsburg den Transfer von Jonas Wind bekannt, da redete Fußball-Deutschland aber längst über die Rückkehr von Max Kruse. Dabei soll auch Wind sofort dabei helfen, die entstandene Lücke durch den Abgang von Torjäger Wout Weghorst (Burnley) zu schließen. "Jonas ist kein Spieler, bei dem wir zwei, drei Monate warten müssen, bis er uns hilft", ist VfL-Coach Florian Kohfeldt überzeugt.

Wind lässt sich auch mal fallen

Wind soll den Wolfsburger Sturm beleben. Mit 1,90 Meter Körpergröße kommt der Däne Vorgänger Weghorst (1,97 Meter) zwar schon sehr nah, als Spielertyp unterscheidet er sich aber dennoch von dem Niederländer, der sich im Strafraum am wohlsten fühlt. Wind wiederum lässt sich auch gerne mal fallen, bewegt sich gut in den Räumen, verfügt trotz der Körpergröße über eine gute Technik und fußballerisches Vermögen. Und ist offenbar direkt startklar. "Wir haben den einen oder anderen Test gemacht, auch was die Fitness angeht", berichtet Kohfeldt, "das sieht alles sehr gut aus."

VfL-Sturm soll mit Wind "facettenreicher" werden

Bis 2026 hat der dänische Nationalspieler in Wolfsburg unterschrieben, sein Wechsel vom FC Kopenhagen in die Bundesliga ist dabei alles andere als eine spontane VfL-Reaktion auf den Abschied Weghorsts. Weil der nämlich immer offen mit seinen Wechselgelüsten umging, suchte der VfL schon seit geraumer Zeit nach potenziellen Nachfolgern - und hatten Wind schon länger im Visier. Nun griffen die Niedersachsen zu, zahlen zwölf Millionen Euro und hoffen mit Kruse und Wind, der die Rückennummer 23 von Ex-Kapitän Josuha Guilavogui (jetzt Bordeauax) übernahm, auf eine "facettenreichere" (Kohfeldt) Offensive.

Offensivqualität muss auf dem Platz sichtbar werden

Die namentlich durchaus vielversprechend klingt. "Wir wollen nicht vergessen, dass wir noch einen Luca Waldschmidt haben, Maximilian Philipp, Dodi Lukebakio, Bartosz Bialek, Lukas Nmecha wird bald zurückkommen", zählt der Trainer auf. Wohlwissend, dass es auch vorher schon auf dem Papier gut aussah, auf dem Platz aber nur ganz selten. "Die individuelle Qualität, die Variabilität, die der Kader hergibt, die sind richtig gut", sagt Kohfeldt. "Nur: Wir müssen es zusammenbringen."

Im besten Fall sofort gegen Fürth. "Mit einem Erfolgserlebnis können wir einen wichtigen Schritt für uns gehen - und den sollten wir am Sonntag gehen."