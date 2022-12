Wind und Schneefall: Männer-Abfahrt in Beaver Creek abgesagt

Eine Woche nach dem Weltcup im kanadischen Lake Louise ist erneut ein Abfahrtsrennen der Männer wegen schlechten Wetters abgesagt worden.

Kettenpflicht: In Beaver Creek findet am Freitag keine Abfahrt statt. Getty Images

Wie die Veranstalter am Freitag wenige Stunden vor dem geplanten Start mitteilten, kann das Rennen in Beaver Creek (USA) wegen starker Winde und Schneefalls nicht stattfinden. Das hätten die Jury und die Organisatoren gemeinsam entschieden. Die Piste sei gesperrt worden, Streckenarbeiter würden mit Schneeraupen den Kurs herrichten. Ein Nachholtermin wurde zunächst nicht genannt.

Bereits am Freitag voriger Woche hatte das Abfahrtsrennen in Lake Louise wegen heftigen Schneefalls abgesagt werden müssen. Das Rennen wurde am Folgetag nachgeholt und dafür ein Super G ersatzlos gestrichen. Für diesen Samstag ist in Beaver Creek eine weitere Abfahrt geplant sowie am Sonntag ein Super G.