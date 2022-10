Wimmers Forderung: "Kompaktheit, Intensität, Aggressivität"

Dem 0:5 bei Borussia Dortmund soll gegen den FC Augsburg ein Erfolgserlebnis für den VfB Stuttgart folgen. Das wird kompliziert, denn der FCA liegt den Schwaben nicht unbedingt.

Mit bissigen, aggressiven Gegnern, die zudem gut kontern können, haben die Cannstatter nämlich so ihre Probleme - das war beispielsweise gegen den 1. FC Union ersichtlich, eine Niederlage, die Pellegrino Matarazzo den Job kostete. Und Michael Wimmer in die erste Reihe spülte. Der 42-Jährige war selbst Assistenztrainer beim FCA unter Manuel Baum und Martin Schmidt. Ein Fakt, der vor dem Duell am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gewiss kein Nachteil ist.

"Kompaktheit, Intensität, Aggressivität", fordert Wimmer vor dem Kräftemessen mit seinem Ex-Arbeitgeber, vor dem er noch um Pascal Stenzel (nach Infekt) und Enzo Millot (Oberschenkelbeschwerden) bangt. "Bei beiden müssen wir abwarten, wie es aussieht", sagt Wimmer. Gerade Millots Grundaggressivität gegen den Ball, gepaart mit einer gewissen Kreativität, wäre schon ein Trumpf.

"Augsburg hat eine super Chancenverwertung, hat einen hohen Direktspeed mit Ball", weiß Wimmer, der den Tabellen-16. der Bundesliga mindestens noch in den vier ausstehenden Partien bis zur Winterpause (FCA/H, Borussia Mönchengladbach/A, Hertha BSC/H, Bayer Leverkusen/A) anführen wird, um die Stärken der Gäste. Gerade Letzteres schmeckt dem VfB Stuttgart normalerweise nicht allzu sehr mit seinen offensivstarken Schienenspielern Silas und Borna Sosa. Denn das Duo hat seine Stärken ganz eindeutig im Weg nach vorne. Vieles wird am Samstag gegen Augsburg darauf ankommen, wie es den Zentrumsakteuren gelingt, mögliche Räume hinter den beiden technisch beschlagenen Kräften auf der Bahn zu schließen.

Wimmer erwartet zwar ein ähnlich hohes Pressing, wie es Stuttgart schon in Dortmund Probleme bereitete. Allerdings sagt der Fußballlehrer auch: "Augsburg presst sehr mannorientiert, der BVB eher aus dem Raum." Was wiederum Profis, die wie Silas stark im Eins-gegen-eins sind, in die Karten spielen kann.