Wimmer zu Kaiserslautern? "Es gibt nichts zu erzählen"

Der 1. FC Kaiserslautern soll kicker-Informationen zufolge Interesse an Michael Wimmer haben. Der aktuelle Trainer der Wiener Austria äußerte sich am Freitag selbst zu dieser Thematik - und gab sich dabei äußerst wortkarg.

Nach der Freistellung von Dirk Schuster befindet sich der 1. FC Kaiserslautern auf der Suche nach einem neuen Chefcoach. kicker-Informationen zufolge soll der FCK dabei auch ein Auge auf Michael Wimmer geworfen haben. Der ehemalige Interimstrainer des VfB Stuttgart ist aktuell bei der Wiener Austria in der österreichischen Bundesliga tätig. Am Freitag äußerte sich der 43-Jährige bei einer Pressekonferenz zum Interesse des deutschen Zweitligisten.

Es habe keinen Anruf aus der Pfalz gegeben, meinte Wimmer. Daher könne er auch nichts zu der Thematik sagen, sein voller Fokus gelte dem bevorstehenden Match am Wochenende. "Über alles andere gibt es nichts zu erzählen", erklärte Wimmer, der die Austria zu Jahresbeginn übernommen hatte und in Wien noch einen Vertrag bis 2025 besitzt.

Ortlechner: "Nicht einmal heiße Luft, Stand heute"

Etwas deutlicher wurde indes Sportdirektor Manuel Ortlechner. "Wir haben einen Vertrag mit Michi abgeschlossen, weil wir an den Weg mit ihm geglaubt haben. Der ist nicht abgeschlossen. Nachdem bis jetzt nichts eingetrudelt ist, fange ich nicht an, über Dinge zu spekulieren, die sich vielleicht ohnehin in Luft ablösen. Beziehungsweise müssten sie zuerst passieren, damit sie sich in Luft auflösen", so der ehemalige Nationalteamspieler Österreichs. "Es ist nicht einmal heiße Luft, Stand heute. Somit ist es einfach schwer, hier irgendetwas zu sagen."

Im Auswärtsspiel des 1. FC Kaiserslautern beim FC Magdeburg (Samstag, 20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wird somit aller Voraussicht nach der bisherige Co-Trainer Niklas Martin als Chefcoach fungieren. Für die Austria geht es am Sonntag (17 Uhr, LIVE! bei kicker) unterdessen gegen den LASK, der am Donnerstag in der Europa League mit 0:4 in Liverpool verlor. Im Rennen um die Meistergruppe der sechs besten Teams ist ein Sieg für die finanziell schwer angeschlagenen Wiener fast schon Pflicht.

Ob sich nach dem Wochenende hinsichtlich der Trainerfrage etwas tun könnte, blieb am Freitag offen.