Wimmer und Mislintat: Tage der Entscheidungen

War das schon das Finale für Michael Wimmer? Mit 4:2 hat der VfB Stuttgart den 1. FC Köln zum Abschluss seines USA-Trips besiegt. Die Zukunft des Trainers ist nach wie vor offen.

Denn nach der Rückkehr ins Schwäbische stehen zunächst die finalen Verhandlungen zwischen Vorstandschef Alexander Wehrle und Sven Mislintat auf der Agenda. Kommt es zu keiner Verlängerung mit dem Sportdirektor über 2023 hinaus, muss das für die Trainerfrage nichts heißen. Mislintat ist zwar Wimmer-Befürworter. Doch auch Wehrle hat intern von Beginn der Interimstrainerschaft Wimmers an stets die Möglichkeit herausgestellt: Gewinnt der 42-Jährige oft genug, kann er eine Dauerlösung sein. Mit einem Liga-Punkteschnitt von 1,5 hat er jedenfalls nicht die schlechtesten Argumente.

Dazu kommt: Auch in signifikanten Datenkategorien hat sich der VfB unter Wimmer gegenüber seinem Vorgänger Pellegrino Matarazzo, gemessen an den Werten der laufenden Saison, verbessert: Die Zweikampfquote stieg von 51,8 auf 53 Prozent, die Passquote von 77,4 auf 80,8 und der Ballbesitz von 44 auf 52. Zudem begehen die Schwaben unter Wimmer weniger Fouls (8,7 pro Partie statt 10,7 zuvor) und schießen häufiger aufs Tor (15,5 statt 12,7 Versuche pro Partie). Auch das kann Wimmer für sich in die Waagschale werfen.

Nach der Matarazzo-Demission hatte der VfB Gespräche geführt mit Jess Thorup und Alfred Schreuder. Beide scheinen noch im Rennen. Thorup, im September beim FC Kopenhagen entlassen, wartet nach wie vor auf eine neue Aufgabe. Die Chance Bundesliga reizt den Dänen zweifelsohne. Komplizierter ist die Lage bei Schreuder, der vertraglich noch bis 2024 gebunden ist. Allerdings wurde die Kritik am ehemaligen Hoffenheimer Trainer zuletzt wieder lauter nach einem 1:2 gegen Verfolger PSV Eindhoven, einem 2:2 gegen den Tabellen-13. Vitesse und einem 3:3 gegen den Aufsteiger FC Emmen zum Hinrunden-Abschluss. Ajax liegt in der Tabelle der Eredivisie nun nur noch auf Rang zwei hinter Feyenoord Rotterdam.

Dazu kommt, dass Schreuder Daley Blind den Stammplatz genommen hat. Eine sportlich richtige Entscheidung. Doch Blinds Vater Danny ist eng mit dem Amsterdamer Klub verbunden, war bis Sommer 2021 im Aufsichtsrat des niederländischen Rekordmeisters, ehe er als Assistent Louis van Gaals ins Trainerteam der Nationalmannschaft wechselte. Es wird erwartet, dass Blind senior nach der WM in Katar zu Ajax zurückkehrt. Er gilt nicht unbedingt als Fürsprecher Schreuders. Andererseits stärkte Vorstandschef Edwin van der Sar Schreuder zuletzt öffentlich zum wiederholten Male den Rücken. So oder so: Die nächsten Tage und Wochen beim VfB Stuttgart versprechen höchste Spannung.