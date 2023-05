Wimmer über Wechsel nach Wien: "Bin froh, den Schritt gemacht zu haben"

Michael Wimmer hatte als Nachfolger von Manfred Schmid ein schweres Erbe bei der Wiener Austria anzutreten, konnte die Herzen der Anhänger aber schnell für sich gewinnen. Auch sportlich darf der deutsche Cheftrainer auf einen positiven Start in Österreich zurückblicken, wo er sich nach einigen Monaten gut eingelebt hat.

Mit der Trennung von Manfred Schmid sorgte die Wiener Austria für viel Ärger bei den eigenen Anhängern. Dessen Nachfolger Michael Wimmer wurde zu Beginn mit viel Skepsis begegnet, konnte sich mit seiner positiven und offenen Art aber bald bei den Fans der Violetten beliebt machen und erhielt seit dem ersten Spiel im Frühjahr den vollen Support. Die sportlich meist überzeugenden Auftritte in den bisherigen Spielen sowie die Qualifikation für das obere Play-off trugen ihren Teil dazu bei, dass der ehemalige Stuttgart-Interimscoach auf einen positiven Start in Österreich zurückblicken kann. "Ich bin froh, den Schritt gemacht zu haben. Das ist eine super Station, eine Herausforderung. Ich freue mich jeden Tag auf die Arbeit, mit den Jungs zu arbeiten, das macht Spaß", erklärt der 42-Jährige bei "Sky" in der Sendung "Talk & Tore".

Als Wimmer die Austria während der Winterpause übernahm, fanden sich die "Veilchen" auf Platz sieben noch außerhalb der Meistergruppe wieder, schlussendlich gelang der Einzug in die Meistergruppe mit vier Punkten Vorsprung aber deutlich. Im oberen Play-off gab es seitdem zwar nur einen Sieg - jenen im Derby gegen Rapid -, dennoch sieht der deutsche Coach einen positiven Trend beim Wiener Bundesligisten: "Ich nehme die Stimmung auch positiv wahr, weil ich glaube, dass wir auf einem sehr guten Weg sind, dass wir gute Spiele machen. Natürlich haben die Ergebnisse nicht immer gepasst, man sieht aber auch, dass immer noch ein bisschen was fehlt, um die Spiele dann für sich entscheiden zu können. Das sind dann die Momente, wo wir nicht wirklich konsequent sind. Dann geht es doch noch unentschieden aus oder wir verlieren." Das bekam man zuletzt beim Duell gegen Austria Klagenfurt wieder zu spüren, als man durch eine Unachtsamkeit erneut einen möglichen Sieg spät aus der Hand gab.

Lob für das Niveau in Österreich

Es war ein kleiner Dämpfer im Kampf um die direkte Qualifikation für den Europacup. Als aktueller Tabellenvierter haben die Wiener zurzeit gute Karten, um auch in der kommenden Saison erneut international vertreten zu sein. Für Wimmer ist das enge Rennen mit Blick auf die Qualität in der österreichischen Bundesliga nicht verwunderlich: "Die Liga muss sich überhaupt nicht verstecken, sie ist total spannend und interessant. Mit Sturm, Salzburg und dem LASK sind es drei Top-Mannschaften. Auch alle anderen haben eine Idee vom Fußball. Die Stadien sind teilweise voll. Es macht Spaß, es sind viele intensive Spiele. Ich finde, dass der österreichische Fußball auf einem sehr guten Weg ist." Den beiden Spitzenteams würde der 42-Jährige in seiner Heimat Deutschland sogar zutrauen, eine gute Rolle zu spielen: "Ich glaube, dass RB Salzburg in der oberen Tabellenhälfte der deutschen Bundesliga mitspielen könnte, auch Sturm Graz wäre absolut konkurrenzfähig."

In dieser Saison machten sich die Steirer und die Salzburger noch untereinander den Titel aus, in den kommenden Jahren will aber auch die Austria wieder um die oberen Plätze mitmischen. Allerdings lastet der Schuldenberg aus der Vergangenheit immer noch schwer auf den Schultern der Violetten, was sich auch auf potentielle Verstärkungen für den Kader auswirkt. "Das Wichtigste ist, dass nicht zu viel verändert wird, sondern dass versucht wird, die Mannschaft zusammenzuhalten. Dann ist es natürlich so, dass wir uns punktuell verstärken können, ob das jetzt in der Dreierkette oder im Zentrum ist. Natürlich schauen wir uns um, wo wir uns verstärken können. Der Konkurrenzkampf ist auch für die gesamte Mannschaft wichtig. Der Österreicher-Topf spielt auch immer eine Rolle, das ist ein wirtschaftliches Thema. Das muss man auch bedenken", so Wimmer, der sich im Sommer auch auf den eventuellen Abgang von Stammspielern mit Blick auf die finanzielle Situation des Vereins einstellen muss.

"Wir werden eine gute Mannschaft haben"

"Wichtig ist, dass eine Mannschaft eine klare Idee hat, wie sie Fußball spielen will, dass dementsprechend auch Spieler gescoutet werden. Von daher ist es dann manchmal gar nicht so schlimm, wenn einer geht, weil dann holt man halt den nächsten, der zur Philosophie passt", gibt sich der Deutsche aber entspannt. Mit Manfred Fischer entschied sich bereits ein Führungsspieler für einen längerfristigen Verbleib am Verteilerkreis, mit Kapitän Lukas Mühl soll der nächste ebenfalls gehalten werden. Zu einer möglichen Rückkehr von Aleksandar Dragovic nach Wien kann der 42-Jährige noch nichts sagen: "Ich bin immer im Austausch, habe mich aber mit der Personalie noch nicht so beschäftigt. Letzten Endes ist es die Aufgabe von Jürgen Werner und vom 'Orti'. Wir sitzen natürlich zusammen und besprechen den Kader, da äußere ich dann auch meine Wünsche. Es wäre ja schlimm, wenn ich das nicht tun würde. Es spielen dann auch wirtschaftliche Themen eine Rolle."

Mit der Rückkehr von Langzeitverletzten sind ohnehin einige interne "Neuzugänge" für die kommende Saison zu erwarten. "Ich kenne einige Spieler noch gar nicht", gesteht Wimmer. "Lucas Galvao war schon ab und zu im Mannschaftraining dabei, dann hat er sich wieder verletzt. Bei Lucas sieht man schon, dass er das Trainingsniveau noch einmal hebt, dass er richtig gute Qualität hat. Von daher kommen eh quasi Neuzugänge zurück, wir werden eine gute Mannschaft haben." Eine erfolgreiche Qualifikation für den Europacup würde dabei sowohl in sportlicher als auch in finanzieller Hinsicht helfen. Dann könnte der gebürtige Bayer auch wirklich zufrieden auf sein erstes Halbjahr in der österreichischen Bundeshauptstadt zurückblicken.