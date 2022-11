Wimmer: "So stelle ich mir unseren Fußball vor"

Nach Bochum und Augsburg wartet mit Hertha BSC das nächste Muss-Spiel auf den VfB Stuttgart. Ein Sieg ist Pflicht und Trainer Michael Wimmer ist voll des Lobes für den Gegner des heutigen Abends.

Der Optimismus, nach den beiden Erfolgen gegen den VfL (4:1) und gegen den FCA (2:1) auch gegen den nächsten Kellerkonkurrenten zu punkten, ist groß. Gerade die Leistung in der Schlussphase gegen die bayrischen Schwaben streicht der VfB-Trainer als vorbildlich heraus. Als man ungestüm auf den schließlich in der Nachspielzeit gefallenen Siegtreffer gedrängt und Chance um Chance herausgespielt hatte. Daran wolle man anknüpfen, sagt Wimmer, da habe man "mit den Fans im Rücken und viel Wucht nach vorne gespielt. So stelle ich mir unseren Fußball vor".

Starke Bilanz gegen Hertha

Auch die Heimbilanz gegen die Berliner liest sich gut und Optimismus verbreitend. In den jüngsten sechs Partien gegen den Klub aus der Hauptstadt blieb der VfB ungeschlagen, erzielte drei Siege und drei Unentschieden.

kicker Wochenendrückblick vom 6.11.2022 Bayern München übernimmt Bundesliga-Tabellenspitze, Römer Stadtderby geht an Lazio kicker Wochenendrückblick vom 30.10.2022 30.10.2022 kicker Wochenendrückblick vom 24.10.2022 24.10.2022 kicker Wochenendrückblick vom 16.10.2022 16.10.2022 kicker Wochenendrückblick vom 9.10.2022 09.10.2022 Spotify Deezer Apple Podcasts TuneIn weitere Podcasts

"Hertha ist eine total interessante und spannende Mannschaft"

Weniger als ein Zähler sollte es nicht sein, drei wären mehr als erwünscht, will man tabellarisch nicht noch mehr unter Druck geraten. Allerdings, so Wimmer vor der Partie, erwarte seine Mannschaft Schwerstarbeit. "Hertha ist eine total interessante und spannende Mannschaft mit einem sehr guten Trainer", erklärt der 42-Jährige. Berlin spiele "intensiven Fußball, sehr intensives Pressing, ist unfassbar gut nach Ballgewinn und hat eine richtig gute Restverteidigung".

Nicht nur für den VfB sondern auch für den Trainer selbst ist diese Partie und das anstehende Aufeinandertreffen mit Bayer in Leverkusen die nächste Möglichkeit, seine Ambitionen auf eine längerfristige Stellenbesetzung zu untermauern. Auch wenn er sich nicht öffentlich damit beschäftigen will. "Ich habe es schon oft gesagt: Es geht nicht um mich. Ich beschäftige mich nicht damit. Ich konzentriere mich nur auf die beiden Spiele", so der 42-Jährige, der nach getaner Arbeit einfach abwarten will, was die Klubführung entscheidet.