Wimmer sieht Fahrlässigkeit und ordert nun den Kleinbus

Der SSV Jahn Regensburg startet mit einem Unentschieden in die englische Woche. Eines mit personellen Folgen. Neben Trainer Michael Wimmer fehlen auch drei Spieler in Verl. Der Coach nimmt's gelassen - nicht aber das Remis gegen Ulm.

Nach dem 2:1-Sieg gegen den SV Wehen Wiesbaden, dass immerhin eine SVWW-Serie von fünf ungeschlagenen Partien mit vier Siegen beendete, wollte Regensburg gegen den SSV Ulm 1846 Fußball direkt nachlegen. Doch daraus wurde nichts. Am Ende stand ein 1:1. Ein vermeidbares 1:1, dass zum Schluss sogar mit einer Portion Glück garniert war.

"Das Spiel war ein Spiegelbild der Vorwoche", meinte Michael Wimmer: "Wir starteten dominant und griffig, verpassten es aber trotz eines klaren Chancenplus fahrlässig, die Partie vorzeitig zu entscheiden." Der Trainer sah, nachdem die Spatzen mit einem sehenswerten Treffer von Dennis Chessa mit dem Pausenpfiff auf das frühe 1:0 von Christian Kühlwetter geantwortet hatten, in Durchgang zwei "einen offenen Schlagabtausch, bei dem wir am Ende von Glück reden können, dass der abgefälschte Schuss in den Schlusssekunden nur an die Latte klatscht".

Für Wimmer blieb die Erkenntnis, dass der Jahn "den Gegner zu lange am Leben" gelassen hatte, der 45-Jährige "nimmt den Punkt aber pragmatisch mit". Schließlich haben die Oberpfälzer damit "Ulm auf Distanz gehalten und zu Aue einen Punkt gutgemacht". Acht Punkte Vorsprung sind es auf Aue, das auf dem ersten Abstiegsplatz steht, acht auch auf Ulm, das aufgrund der schlechteren Tordifferenz hinter Erzgebirge platziert ist.

Vor dem schweren Gang nach Verl verbreitet Benedikt Saller Optimismus: "Wir stabilisieren uns zusehends und fahren genau mit dieser Haltung nach Verl, um dort drei Punkte zu holen." Allerdings ohne den Defensivmann. Der fehlt ebenso wie Phil Beckhoff und Felix Strauss aufgrund einer Gelbsperre. "Die Mannschaft wird auch ohne uns Gesperrte mit breiter Brust nach Verl fahren, um sich dort wieder dreifach zu belohnen", ist sich Strauss sicher, der jüngst erst wegen Schiedsrichter-Beleidigung Rot gesehen hatte und fehlte.

"Relativ klar" bei den Alternativen

"Ich glaube, wir fahren mit einem Kleinbus", erklärte Wimmer scherzhaft, doch nicht nur das Trio fehlt dem Team, Wimmer selbst auch. Auch er büßt nach einer Rotsperre in der Hinrunde in Aue nun eine Gelbsperre ab, die er sich in der Schlussphase des Ulm-Spiels eingehandelt hatte. "Er ist noch jung, er kann noch lernen", kommentierte Ulms Coach Pavel Dotchev im Nachgang amüsiert die Szene. Für Wimmer springt Co-Trainer Munier Raychouni ein, wer die auf dem Platz entstandenen Lücken schließen wird, ließ Wimmer offen. Bei den möglichen Alternativen ist der Coach mit seinem Trainerteam aber "relativ klar".