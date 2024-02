Wimmer nach Aus gegen Sturm: "Für uns war das Hinspiel ein Genickbruch"

Wegen einer Gelbsperre konnte Slovan-Bratislava-Legionär Kevin Wimmer erst im Rückspiel des Conference-League-Zwischenrundenduells gegen Sturm Graz mitwirken. Da war die Frage nach dem Aufsteiger allerdings schon so gut wie beantwortet.

Aus Bratislava berichtet David Mayr

"Wir haben auf so einem Niveau zu viele Chancen liegen gelassen, um die Partie noch einmal spannend zu machen." Mit seinen 31 Jahren braucht Routinier Kevin Wimmer nicht mehr nach Ausflüchten zu suchen, wenn es auf dem Platz nicht sein hat sollen. Mit seinen Kollegen von Slovan Bratislava bot der Innenverteidiger Sturm Graz im Rückspiel der Conference-League-Zwischenrunde (0:1) Paroli, der Rückstand aus dem Hinspiel vor einer Woche in Graz war für den slowakischen Rekordmeister aber nicht mehr aufzuholen.

"Für uns war das Hinspiel ein Genickbruch", urteilte Wimmer in der Mixed Zone des schmucken Narodny futbalovy stadion, nachdem Slovan auch daheim den Kürzeren gezogen hatte. "Dort haben wir es uns schon sehr schwer gemacht für das Rückspiel." Wimmer selbst hatte in Graz aufgrund einer Gelbsperre nicht mitwirken können, im zweiten Duell mit den "Blackies" spielte er als linker Part in der Dreierkette (kicker-Note 3,0) durch.

"Speziell erste Hälfte haben wir eigentlich das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten und wollten unbedingt mit einer Führung in die Halbzeit gehen", resümierte der Oberösterreicher. "Dann wäre mit den Fans im Rücken vielleicht schon noch etwas möglich gewesen und Sturm hätte den Druck ein bisschen spüren können." Die Stimmung war im mit 19.870 Zuschauern fast vollen Stadion hervorragend, beim Abspielen der Klubhymne vor Anpfiff kam Gänsehaut-Feeling auf. Und die Slovan-Fans sollten ihr Team trotz des 1:4-Malus aus dem Hinspiel bis zum Schluss lautstark anfeuern.

Wimmer über Sturm: "Eine sehr abgeklärte Mannschaft"

Die Hoffnungen auf ein Bratislaver Wunder erstickte schließlich Mika Biereth kurz nach der Pause. "Ich glaube schon, dass Sturm verdient weitergekommen ist. Sie haben über beide Spiele einen sehr disziplinierten Job gemacht", musste Wimmer anerkennen. "Man merkt schon, dass das eine sehr abgeklärte Mannschaft ist. Sie hatten nach vorne hin eigentlich wenige Chancen, aber wenn sich ihnen eine bietet, dann hat man den Unterschied gesehen."

Nun wünscht Wimmer seinen Landsleuten, "dass sie so weit wie möglich kommen", und eine gnädige Losfee am Freitag in Nyon. "Es sind schon noch Riesenmannschaften in der Conference League dabei, deswegen hoffe ich, dass sie ein bisschen Losglück haben." Die möglichen Gegner für die Grazer heißen OSC Lille, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Pilsen, Fiorentina, FC Brügge, PAOK Saloniki, Aston Villa und Fenerbahce Istanbul.