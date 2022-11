Wimmer muss auf Trio verzichten - und wahrscheinlich sogar Sosa

Zum Jahresausklang und ausgerechnet bei der wiedererstarkten Bayer-Elf in Leverkusen muss Stuttgarts Trainer auf reichlich Leistungsträger verzichten. Dennoch fordert Michael Wimmer: "Wir dürfen uns nicht verstecken."

Will in Leverkusen die Negativlauf bei Auswärtsspielen beenden: VfB-Coach Michael Wimmer. IMAGO/Sportfoto Rudel

Seit 16 Auswärtsspielen wartet der VfB auf einen Sieg, der sogar im gesamten Jahr 2022 ausgeblieben ist. Dazu mussten die Schwaben zuletzt drei Niederlagen in Folge und 3:11 Tore hinnehmen. Nicht die hoffnungsvollsten Zahlen vor der Reise in den Westen, wo sich Bayer zumindest ergebnistechnisch im Aufwind befindet. "Die Leverkusener hatten einen schweren Saisonstart", sagt auch Wimmer, der davor warnt, "sich vom Tabellenbild blenden zu lassen. Das wäre fatal."

Der kommende Gegner sei alles andere als ein echtes Kellerkind. "Sie verfügen über eine brutale individuelle Qualität, mit viel Tempo nach vorne, einem guten Positionsspiel und einem hohen Ballbesitzanteil. Bayer wird am Ende oben anzusiedeln sein", meint der 42-Jährige, dessen Team verletzungsgeplagt anreisen muss.

Trotz Personalnot "keinen Grund etwas zu ändern"

Diesmal trifft es die Stuttgarter sogar richtig hart. Wataru Endo (Gehirnerschütterung) und Konstantinos Mavropanos (5. Gelbe Karte) sowie Pascal Stenzel (grippaler Infekt) fallen sicher aus, Borna Sosa plagen muskuläre Probleme und stellen den Einsatz des WM-Fahrers infrage. Wimmer will nicht klagen und verteilt die Verantwortung für die Positionen einfach neu. Atakan Karazor und Dan-Axel Zagadou werden für Endo und Mavropanos aufrücken.

Bei Sosa, der das gestrige Training verpasste, will der Coach noch abwarten, was die heutige Abschlusseinheit ergibt, bevor er entscheidet.

Eine Abkehr von der zuletzt etablierten Viererabwehrkette sei nicht geplant. "Die Option gibt es, aber wir haben uns mit der Viererkette sehr wohlgefühlt. Die Abläufe passen. Es gibt keinen Grund etwas zu ändern", sagt Wimmer, der auch auf Joshua Vagnoman zurückgreifen kann, der nach seinem Knochenödem im Mittelfuß wieder voll einsatzbereit ist.

Sollte Sosa ausfallen, wovon auszugehen ist, könnte der Ex-Hamburger die rechte Abwehrseite übernehmen. Waldemar Anton würde dafür nach innen auf die Position von Mavropanos rücken, neben Zagadou, wodruch Hiroki Ito ganz nach links wandern würde.

Wir müssen bereit sein, auf Sieg zu spielen. Michael Wimmer

Stuttgarts Trainer sieht ungeachtet der Qualität des Gegners und den eigenen Ausfällen eine Chance, die Auswärtsschwäche im letzten Pflichtspiel des Jahres beenden zu können. "Wir müssen mit derselben Überzeugung, mit demselben Mut an die Sache herangehen, wie daheim. Wir müssen bereit sein, auf Sieg zu spielen. Das wird der Schlüssel sein. Wir dürfen uns nicht verstecken."